Emotívne lúčenie s trénerom Říhom († 61): Posledné zbohom mu prišli dať kolegovia aj fanúšikovia

Prišli mu dať posledné zbohom! V stredu sa v Pardubiciach uskutočnila verejná rozlúčka s hokejovým trénerom Milošom Říhom († 61).

Českému trénerovi, ktorého meno sa spája s českou hokejovou reprezentáciou, ale i slovenským Slovanom Bratislava,miestneho Dynama či českej reprezentácie.

Rozlúčka prebehla bez obradu, doprevádzali ju Říhove obľúbené piesne. Pred jeho rakvou sa vystriedali desiatky ľudí, ktorí sa prišli pokloniť a položiť kvety. Uctiť si pamiatku kamaráta a kolegu prišiel napr. súčasný kouč českého národného tímu a šéftrenér českého hokeja Filip Pešán či reprezentačný asistent a olympijský víťaz z Nagana Robert Reichel. Medzi prítomnými nechýbali ani niekdajší hráč Pardubíc Jiří Vašíček či súčasný športový šéf Pardubíc Dušan Salfický.

"Vzhľadom k verejnej známosti a významnosti Miloša Říhu, sa rodina rozhodla urobiť tzv. verejnú rozlúčku pre všetkých jeho priateľov a bývalých kolegov z hokejového prostredia," vysvetlil Miloš Říha mladší pre web isport.blesk.cz.

Bývalého kouča Slovana Bratislava či českej reprezentácie v polovici augusta hospitalizovali s akútnymi problémami v pražskej nemocnici., musel kvôli nim upraviť aj svoj bežný život. Rovnaké problémy riešil už vlani v príprave pred májovými majstrovstvami sveta na Slovensku, kde doviedol národný tím k štvrtému miestu. Pre bolesti v oblasti brucha skončil na niekoľko dní v nemocnici v Nitre.

Říha v rokoch 2002 a 2006 získal so Slovanom dva majstrovské tituly v slovenskej extralige. V sezóne 2015/2016 priviedol bratislavský klub do play off KHL o Gagarinov pohár. "HC Slovan Bratislava vyjadruje celej rodine a priateľom Miloša Říhu úprimnú sústrasť. Uznávaný český tréner sa veľkými písmenami navždy zapísal do histórie Slovana," napísal bratislavský klub na svojom oficiálnom webe. V KHL viedol Říha tímy Spartaku Moskva, Chimiku a Atlantu Mytišči, Avangardu Omsk a SKA Petrohrad. Český národný tím hral pod jeho taktovkou v rokoch 2018 až 2020.