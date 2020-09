Stojí pred veľkou výzvou: Jeden z našich najlepších hádzanárov mieri do Maďarska

Má nový klub i novú výzvu! Jeden z najlepších slovenských hádzanárov v samostatnej ére Martin Straňovský (34) si vyskúša ďalšiu kvalitnú súťaž.

Po pôsobení v Španielsku či Nemecku sa cez víkend upísal maďarskému majstrovi Pick Szeged. Do kádra ho vypýtal priamo španielsky kouč Carlos Pastor!

Ľavý krídelník Martin Straňovský naposledy pôsobil v tíme slovenského majstra Tatran Prešov, ale keďže sa počas koronakrízy nedohodol s vedením na podmienkach, stal sa voľným hráčom. „Posledné týždne som trénoval v rodných Nových Zámkoch, kde som odohral aj nejaké zápasy, ale mojou prioritou bolo pokračovať v kariére v zahraničí. Nedávno sa mi ozval kouč Szegedu Carlos Pastor, že sa im zranil ľavý krídelník, či by som nemal záujem do konca roka im vypomôcť. Tak som prikývol a už niekoľko dní som v maďarskom klube,“ povedal na úvod pre Nový Čas bývalý účastník MS a ME Straňovský, ktorého kouč veľmi dobre pozná počas jeho pôsobenia v španielskej lige v drese Leonu či slávnej Barcelony.

„On vtedy viedol Valladolid, takže vie, čo môže odo mňa očakávať. Som rád, že si vyskúšam aj maďarskú ligu, Szeged bude hrať v Lige majstrov, čo je pre mňa obrovská výzva a motivácia. Zatiaľ mám kontrakt do konca tohto roka, ale verím, že ho následne predĺžim.“ Martin je zatiaľ v Maďarsku bez manželky Juliany a dcérky Pauly.dodal.