Školský rok ani poriadne nezačal, no obec na hornej Nitre už rieši vážny problém: Detské ihrisko v noci strážia poľovníci!

Školský rok ešte len začal a malá obec na hornej Nitre už musí hasiť prvý problém. V Malej Čausi pri Prievidzi diviaky spustošili školské ihrisko miestnej materskej školy s príznačným názvom Zvedavé veveričky.

Museli ho dokonca zavrieť a v noci ho strážia poľovníci. Deti tak budú musieť na šantenie na čerstvom vzduchu najbližších pár dní zabudnúť.

Učiteľky, deti a ani rodičia neverili vlastným očiam! Skaza, aká sa prehnala ich ihriskom cez noc, sa len tak nevidí. „Včera ráno som prišla prvý deň do práce a uvidela som rozryté celé školské ihrisko. Veľmi ma to kvôli deťom mrzelo,“ prezradila na začiatku školského roka učiteľka Romana Matiašková a dodala, že ak by deti na ihrisko pustili, mohol by sa stať nejaký úraz. „Nemôžu sa tu prechádzať, ani naháňať, mohli by si ublížiť na tomto rozrytom ihrisku,“ dodala sympatická učiteľka. Podľa jej slov deti správu o neželanej návšteve chápu. „Povedali sme im, že sme tu mali v noci neplánovanú návštevu a pochopili to,“ uzavrela. Podľa starostu obce ide ale o dlhodobejší problém.

„S diviakmi máme v obci dlhodobé problémy, sú premnožené, chodia aj do záhrad, ľuďom ničia úrody.prezradil starosta obce Jozef Krpelan. Podľa jeho slov diviaky stihli roztrhnúť pletivo a začali chodiť aj do areálu škôlky. "Minulý rok sme dávali nové pletivo, ale už ho stihli roztrhnúť, pridvihnúť a tadiaľ sa prepchali a začali chodiť do areálu. Už tretí deň nám tam chodia, všimol som si to už prvého septembra, keď som išiel okolo, že už načali ihrisko. Včera som bol na kontrole, už pokročili, rozryli ďalší kus a dnes do rána zase boli aktívny,“ vysvetlil pár dní po začiatku nového školského roka prvý muž obce. Dodal, že sa pokúsia diviaky zastaviť a ihrisko vrátiť opäť deťom.

„Skúsime vyspraviť diery v plote, uvalcovať, aby sa tam dalo chodiť, aplikovali sme sprej, ktorý by mal diviakov odplašiť. Konzultoval som situáciu aj s poľovníckym združením, boli to strážiť a pokúšajú sa odplašiť tú zverinu, je to ale na dlhšie,“ uzavrel s tým, že pre deti zatiaľ zostáva ihrisko zatvorené.