Čo prezradila Kočnerova veštkyňa?! Deň po verdikte súdu prehovorila žena, ktorá mu predpovedala budúcnosť

Basu mu nevyveštila. Dlhé roky využíval Marián Kočner (57) služby známej veštkyne Marty Zúbkovej zo Štiavnických Baní neďaleko Banskej Štiavnice.

Zastavoval sa u nej sporadicky, keď išiel na obľúbené Donovaly. Pýtal sa jej hlavne na politiku, zdravie či rodinu, alebo či jeho kamaráta zvolia opäť za generálneho prokurátora. Nikdy nechodil sám... Kočner podľa slov veštkyne obvykle prichádzal s dcérkou, manželkou alebo s priateľkou. Nikdy s ním však nebola jeho známa Alena Zsuzsová, ktorú v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice súd tiež oslobodil.

Mal ju v mobile

Kvôli tomu, že bola Marta Zúbková v kontakte s Kočnerom a on mal jej číslo uložené v mobile, vypovedala pred vyšetrovateľmi NAKA. Tí sa zaujímali, či nikdy neprišiel na veštenie so Zsuzsovou či s inými obvinenými alebo so svedkami v prípade. „Ukazovali mi fotky. Nikdy som nikoho predtým nevidela. Nikto z nich u mňa nebol. Ani tá Zsuzsová. Ja mám pamäť na tváre. Takisto mi nič nehovoril ani o Kuciakovi. Či chodil aj k inej veštkyni, povedať neviem. Ku mne sa dostal cez svoju dcéru a manželku. Neskôr tu bol aj s priateľkou,“ hovorí žena, ktorá Kočnerovi veštila z kariet.





Predpovedala pád Trnku

Podľa slov veštkyne s kontroverzným podnikateľom nebola v kontakte už dlhší čas. Neozval sa jej sprostredkovane ani spoza mreží s tým, že by sa zaujímal o svoju budúcnosť v procesoch, v ktorých čelí obžalobe. „Aj keby sa ozval prostredníctvom nejakých ľudí, určite by som to neurobila. Ja to takto nerobím. To určite nie. Ja radím, keď ľudia prídu osobne, veď to sú životné osudy,“ dušuje sa veštkyňa a dodáva: „V minulosti, keď chodil, mal pripravené otázky. Zaujímal sa o chudnutie, či bude primátorom, o operáciu a aj o svojho kamaráta, či ho znovu zvolia za generálneho prokurátora. Mal na mysli Dobroslava Trnku. Odpovedala som mu negatívne.“





Súdny proces

Pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, kde sedel Kočner na lavici obžalovaných, vraj takmer neregistrovala. „Ja nie som na politiku a ani na takéto procesy,“ hovorí veštkyňa. „Snažím sa ľuďom skôr poradiť, a ak sa deje niečo zlé, tak ich usmerniť. My nie sme pánmi života, ale správcami života. Človek by sa mal poučiť, ale keď robí niekto viacero chýb... Ako sa však hovorí, čo sejeme, to zožneme,“ dodala na záver kartárka.