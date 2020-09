Oslobodzujúci rozsudok postavil Slovensko na nohy: Čo hralo Kočnerovi a Zsuzsovej do karát!

Prekvapivé rozhodnutie. Po dlhých mesiacoch pojednávaní, vykonávaní dôkazov a výpovedí svedkov aj obžalovaných sa Slovensko dozvedelo verdikt v prípade popravy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

Zatiaľ čo Tomáš Szabó (42), ktorý sa na nej podieľal ako spolupracovník strelca, dostal 25 rokov basy, Marian Kočner (57) a jeho priateľka Alena Zsuzsová (46) vyviazli ako nevinní ľudia. Toto rozhodnutie vo veľmi sledovanom prípade spôsobilo na Slovensku búrku nevôle. Čo bude nasledovať po verdikte senátu?

Sudkyňa Ružena Sabová vo viac ako tri hodiny trvajúcom rozsudku čítala dôvody, na základe ktorých sa jej trojčlenný senát rozhodol zbaviť dvojicu hlavných obžalovaných viny. Najväčším problémom bolo, že prokuratúra nedokázala zabezpečiť dostatok priamych dôkazov, ktoré by Kočnera a Zsuzsovú spájali s vraždou. „Súd nemohol spoľahlivo a bez pochybností rozhodnúť, že skutok spáchal obžalovaný Kočner a obžalovaná Zsuzsová. Súdu nebol predložený jediný priamy dôkaz, ktorý by ho z tohto konania usvedčoval,“ povedala.

Obžaloba mala ako hlavný motív pomstu Kočnera mladému novinárovi za jeho články, ktoré ohrozovali pobyt mafiánskeho podnikateľa na slobode. Problematickým sa podľa zdôvodnenia senátu stala aj výpoveď hlavného spolupracujúceho Zoltána Andruskóa, ktorý na polícii vypovedal od zadržania. Práve on spojil s vraždou Zsuzsovú ako objednávateľku a následne aj Kočnera, ktorý jej mal poskytnúť peniaze.

Súd považuje jeho výpoveď za nedôveryhodnú. „Súd z dôvodu rozpornosti tvrdení Andruskóa neuveril tomuto svedkovi,“ povedala sudkyňa o Andruskóovi. Zároveň vyslovila pochybnosti o jeho motivácii, keďže z dôkazov vyplýva, že svoju výpoveď v neprospech obžalovaných „zobchodoval“ s orgánmi činnými v trestnom konaní. „V tomto prípade bola nevyhnutná najvyššia miera obozretnosti a nulová miera tolerancie,“ dodala sudkyňa.

Prokurátor Vladimír Turan podal ihneď po rozsudku odvolanie. Prípad tak poputuje na Najvyšší súd, ktorý bude celý spis opätovne študovať a môže nariadiť opätovné otvorenie pojednávania. To si vyžiada niekoľko mesiacov. Prokurátor pritom musí v odvolaní odôvodniť, ktoré časti napáda. Zaujímavé bude najmä posudzovanie nového dôkazu, ktorý na súd doručili len na začiatku tohto týždňa. Má ísť o analýzu zo Zsuzsovej mobilu. Senát sa týmto zatiaľ nezaoberal. Ak by prípad Najvyšší súd vrátil späť, tak Špecializovaný trestný súd by bol viazaný jeho názorom a musel by vykonať ďalšie dôkazy a opätovne rozhodnúť.

Prokurátor Vladimír Turan nesúhlasí s tým, ako sudcovia posúdili Threemu, ktorú podľa nich nemožno vykladať inak ako doslovne, alebo výpoveď Andruskóa. Ten na súde hovoril o tom, že s Kočnerom nekomunikoval priamo, ale od Zsuzsovej vedel, že si objednal viacero vrážd. Marian Kočner napriek oslobodzujúcemu verdiktu zostáva za mrežami.