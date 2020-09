Kristýna († 23) zahynula v rakúskych Alpách: Srdcervúci odkaz priateľa do neba

Smrť si ju našla na horách. Mladá talentovaná fotografka zahynula pri páde zo 150 metrov koncom augusta.

V utorok 25. augusta došlo k obrovskému nešťastiu v rakúskych Alpách. Pri páde zo 150 metrov zahynula 23-ročná fotografka, ktorá bola na dovolenke so svojím priateľom a dvoma psami, píše blesk.cz.

Partneri šli na túru na vrchol Deneck. Cestou od jazera Kaltenbachsee si chcela Kristýna urobiť fotku. Pri pózovaní však podľa rakúskej tlače došlo k strašnej nehode a mladá fotofrafka sa šmykla a zrútila. Zraneniam na mieste podľahla.

Jej priateľ David je zo smrti svojej lásky zdrvený, na Facebooku zverejnil dojímavý príspevok plný bolesti. "Mrzí ma, že v tejto ťažkej chvíli neviem nájsť slová, ktorými by som vyjadril to, čo cítim. Chcel by som sem napísať pár viet o Kikči, spomenúť si na ňu je to, čo ma drží nad vodou.

Kikča by určite nechcela, aby z nás niekto smútil. Presne taká bola. Vždy veselá, plná života a s nevyčerpateľným prísunom nápadov. Bola originálna, charizmatická a kreatívna. Cestovanie bolo jej najväčšou vášňou. Milovala aj fotenie, lezenie. Kikča milovala zvieratká všetkého druhu, samozrejme, nadovšetko svoje psy. Táto láska z nej vyžarovala na prvý pohľad. Bola jednou z mála, ktora naozaj mohla povedať, že robí to, čo ju baví. Žila naplno každý deň, každú minútu... Bola stelesnením latinského príslovia ''Carpe Diem".

Jedinú útechu, ktorú nachádzam, je vedomie toho, že vďaka fotkám, videám a spoločným zážitkom bude s nami všetkými Kikča žiť navždy.

Veľmi ti ďakujem, Kikča, za to, aká si bola, čo všetko som s tebou mohol precestovať, zažiť. Bolo toho naozaj veľa. Najkrajšie roky môjho života!"

Rodina, priateľ a známi sa s Kristýnou navždy rozlúčia vo štvrtok v Olomouci.