Malý chlapček už teraz dobre vie, aké povolanie si zvolí: Slovenku Annu ratovali policajti, vďaka nim neprišla o syna!

Práca polície sa netočí len okolo zatýkania kriminálnikov, ich prítomnosť často badať aj počas bežných dní, kedy však môže ísť rovnako o život, ako pri akčných naháňačkách.

Zásah mužov zákona zmenil život aj Slovenke Anne, ktorá sa im po rokoch rozhodla znova poďakovať a pripojiť fotografiu syna, aby aj iní ľudia videli, že ich pomoc nie je vždy zverejňovaná na internete, no aj tak mení osudy a životy ľudí.

"Bol krásny deň, 23.9.2016. Ja som sa tešila z ranného štádia tehotenstva, aj keď mi bývavalo veľmi zle. Tak to bolo aj v tento deň. Nezjedla som asi dva dni nič, len som vracala. Bola som akurát v Eurovea v Bratislave, keď mi znova prišlo zle, malátnosť a stavy s tým spojené, nevedela som už stáť na nohách," uvádza Anna.

"Keď som už pomaly padala na zem, okoloidúci na mňa len zazerali, že znova to nejaká mladá prehnala s alkoholom takto v doobedňajších hodinách (okolo 11 hodiny). Prišli ku mne policajti a pýtali sa, že čo mi je. Vysvetlila som im, že som tehotná a je mi strašne zle, nič nedokážem zjesť a tak ďalej. Okamžite ma vzali pod ruky a posadili ma na ostrovček pred Eurovea a keď videli môj stav, volali RZP. Tí policajti mi zachránili syna a chcela by som sa im za to poďakovať. Neviem, ako sa volajú, nespoznala by som ich. Môj syn sa narodil 10. 4., teraz má 3 a pol roka a jeho snom je byť chovateľom dinosaurov alebo policajtom/hasičom. Chlapci, ďakujem za záchranu syna," napísala polícii hrdá matka.