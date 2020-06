Zatúlané zvieratko roztopilo srdcia mužov zákona: Policajti v Nitre zachránili kačacieho najdúcha

Dolapili utečenca a našli mu novú rodinu! Dramatický príbeh so šťastným koncom sa odohral ešte minulý piatok v Nitre a v tomto prípade išlo o malé káčatko. Dvaja mestskí policajti ukázali srdce na správnom mieste a dnes je zatúlané káčatko súčasťou rodinky v mestskom parku.

Malé káčatko, ktoré sa záhadným spôsobom ocitlo na jednej z ulíc Nitry, roztopilo aj srdcia inak prísnych mužov mestskej polície. Všetko sa to odohralo ešte minulý piatok 22. mája. „Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverila telefonické oznámenie občana o zatúlanej malej kačičke na Rázusovej ulici. Na mieste našli opustené mláďa kačice divej, ktoré mohlo byť približne dva týždne staré,“ povedal náčelník Erik Duchoň.

„Keďže sa v okolí nepodarilo nájsť žiadnu kačaciu rodinu, prípadne samicu kačice divej, nájdené káčatko mestskí policajti dali do papierovej škatule a preniesli do mestského parku k brehu jazera Veľká Hangócka. Tam našli kačicu s dvoma rovnako veľkými mláďatami, preto k nej nájdené mláďa vypustili a dúfali, že samica kačice ho k sebe prijme,“ pokračuje. Akcia bola úspešná.

„Po vypustení sa malé káčatko okamžite pripojilo k novej rodine, tá ho bez problémov prijala, a spoločne odplávali preč,“ dodáva spokojne Duchoň. Policajti v akcii Štefan Hajaš a Boris Moravčík skromne tvrdia, že to by urobil každý. „Nemohli sme ho nechať len tak, vôbec sme neváhali nad tým, že mu musíme nájsť novú rodinu,“ tvrdia so smiechom.