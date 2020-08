Koronavírus udrel v tíme naplno: České Budějovice majú už 28 pozitívnych prípadov

Nováčik českej hokejovej extraligy ČEZ Motor České Budějovice hlási už 28 prípadov nákazy novým koronavírusom.

Tréningový proces mužstva zostáva prerušený na neurčito, informoval o web iDnes.cz.

"Sme v karanténe a domácej izolácii, ako nariadila hygiena. Zatiaľ sa bavíme o 14 dňoch, či bude skrátená na desať, ako by to malo platiť od 1. septembra, zatiaľ nevieme. Číslo nakazených sa od pondelka neustále zvyšuje, takže každý hráč nastúpil do karantény v iný deň. Do súťaže však v každom prípade nastúpime. Je však otázne, ako budeme pripravení," povedal generálny manažér Č. Budějovíc Stanislav Bednařík. Klub má v sučasnosti 21 nakazených hráčov, šesť členov realizačného tímu a jedného funkcionára.

České Budějovice fungovali vo zvláštnom režime už od minulého piatka, keď testy na COVID-19 odhalili jedného nakazeného. Po dohode s krajskou hygienickou stanicou mohli pokračovať v tréningu tí hráči, ktorí nepociťovali príznaky a dodržiavali nastavené karanténne opatrenia. Hovorca klubu Tomáš Kučera v utorok na Twitteri uviedol, že vírus sa medzi hráčmi zrejme rozšíril v autobuse cestou zo štvrtkového stretnutia v Plzni. Hokejisti, ktorí v ňom neboli, sú totiž zdravotne v poriadku.

Klub z južných Čiech pre rovnaký problém už 24. júla prerušil prípravu, keď mal pozitívny test na koronavírus jeden z členov mužstva. Tím bol následne dva týždne v karanténe. V kádri Motora figurujú aj dvaja slovenskí legionári - brankár Marek Čiliak a obranca René Vydarený.