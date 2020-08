Žena si išla zavolať pred chatu, začal sa boj o život: Chlapec videl na vlastné oči hrozivú smrť matky († 44)

Rodina si chcela užiť spoločné chvíle pri jazere. Netušili, že výlet sa stane pre mamu osudným.

Kanaďanka Stephanie Blais vyšla z chatky pri jazere McKie, aby zavolala otcovi. Štyridsaťštyriročnú ženu počas telefonátu napadol medveď, píše portál Daily Mail. Proti obrovskej šelme nemala šancu a útok mal fatálne následky. Strašnú smrť trojnásobnej mamy videl na vlastné oči jej deväťročný syn Eli, ktorý sa vrátil do chatky krátko pred útokom.

Hrozné nešťastie zasiahlo aj otca Stephanie. "Práve sme sa rozprávali cez satelitný telefón. Chcela mi len povedať, že bol problém s vodou, ale jej manžel to opravil. Potom povedala synovi Elimu, aby išiel dovnútra," spomína užialený otec Hubert Esquirol. Boli to posledné slová, ktoré počul dcéru hovoriť. V pozadí začul zvláštne zvuky. "Zostal som na linke ešte niekoľko minút a potom som zložil a pokúsil sa zavolať znova. Tie zvuky boli veľmi znepokojivé," dodal.

O necelých desať minút zazvonil telefón znova. Hubert si myslela, že vola dcéra, no ozval sa zronený hlas zaťa Curtisa. "Povedal mi, že Stephanie napadol medveď. Musel do ho streliť, lebo nechcel odísť." Curtis chcel poskytnúť manželke prvú pomoc, no už nemala pulz.

Huberta útok medveďa šokoval. Podľa jeho slov sa okolo chaty vždy motali, no nikdy s nimi nebol problém. "Nikdy tam nenechávame jedlo, nedávali sme im dôvod, aby tam chodili. Nezdali sa byť agresívne alebo nahnevané, vždy utiekli," povedal otec, ktorý bol na mieste týždeň pred útokom.

Ľudia vyzbierali v internetovej zbierke pre Curtisa a ich deti vyše 58 000 dolárov (viac ako 49 000 eur). "Naša Stephanie mala zápal pre život ako nikto iný. Bola milujúcou matkou. Vždy hovorila, že byť doma s deťmi a vychovávať ich je požehnanie," napísala jej sesternica Jane Rusbridge.