Budúcej mamičke zomrel pred očami partner († 38): O dva týždne prišla ďalšia krutá rana

Keď sa Tammi Walker dozvedela, že je tehotná, so svojím partnerom Stevenom žiarili šťastím. Dvojica, ktorá bola spolu 18 mesiacov, sa nasťahovala do domu a tešili sa na novú kapitolu ich spoločného života. Všetko sa zmenilo v priebehu sekundy.

Ako uvádza portál The Sun, 29. marca sa pred očami budúcej mamičky Tammi Walker (22) jej partner Steve Scobie († 38) zrútil na podlahu v ich dome v škótskom Fife. Tehotná Tammi okamžite zalarmovala záchranku, avšak aj napriek tomu, že dorazili v priebehu pár minút, pre jeho záchranu už nedokázali urobiť nič.

Steve, ktorý zomrel vo veku 38 rokov, bol vášnivý rybár.

V tom čase bola Tammi v ôsmom týždni tehotenstva a pod srdcom nosila dieťa svojho milovaného partnera. Druhý deň po pohrebe prišla ďalšia rana. Tammi o svoje bábätko prišla. „Začala som mať pocit, že niečo nie je v poriadku. Povedali mi, že bábätko vidia, ale nepočujú údery srdiečka,“ opisuje ťažké chvíle Tammi.

Tammi bola presvedčená, že všetok jej stres ovplyvnil srdcový rytmus dieťatka, avšak lekári jej vysvetlili, že by o bábätko prišla bez ohľadu na to, čo sa stalo so Stevom. „Nedokázala som to vôbec spracovať. Nedokázala som sa úplne venovať tomu, čo mi hovorili lekári,“ povedala.

Tammi sa po dvojnásobnej strate presťahovala späť za svojimi rodičmi. Priznala, že aj pandémia koronavírusu jej veľmi priťažila, pretože kvôli všetkým opatreniam nemohla byť v kruhu svojej rodiny a priateľov. Teraz je odhodlaná uctiť si pamiatku svojho milovaného partnera „žitím naplno“.