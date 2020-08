Mama troch dcér nahrala video mesiac pred smrťou: Silný odkaz všetkým ľuďom

Sara Montoya († 43) z Texasu zdieľala varovanie zo svojho nemocničného lôžka, aby ľudia nosili rúška. Sama bola na kyslíku a bojovala s ochorením COVID-19. Ako informoval portál People, na Facebooku zdieľala video 5. júla, teda mesiac pred svojou smrťou.

Mama troch detí nevychádzala veľmi z domu. Bola ženou v domácnosti a vychádzala len keď potrebovala nakúpiť základné zásoby. Napriek tomu sa ona, jej manžel, aj jej svokor nakazili na konci júna novým koronavírusom.

Sara mala najskôr mierny zápal dutín, ale keď sa v nemocnici chcela nechať vyšetriť na COVID-19, poslali ju domov. Šla teda na zberné testovacie miesto a kým čakala na výsledky, začali sa u nej prejavovať neznesiteľné horúčky. Do nemocnice ju prijali prvého júla a tam sa dozvedela, že jej výsledky sú pozitívne. Najskôr potrebovala len kyslík, v tej dobe aj natočila video, v ktorom varovala ostatných, aby chorobu brali vážne. „Prosím, nevystavujte svoje rodiny riziku. Myslela som si, že robím to najlepšie, čo viem. Nestojí to za to. Noste rúška. Nechoďte von, ak nemusíte,“ vystríhala.

Sara, ktorá má tri dospelé dcéry a vnúča na ceste, sa chcela vrátiť domov k rodine. Hovorila, ako jej chýbajú a verila, že sa z nemocnice dostane. „Bojovala som príliš tvrdo, aby som vybudovala život, ktorý mám a odmietam sa vzdať,“ povedala.

Po 44 dňoch v nemocnici sa lekári rozhodli, že ju budú intubovať a pripoja ju na pľúcny ventilátor. „Predtým, než ju napojili na ventilátor, som s ňou hovorila,“ prezradila Sarina dcéra Jasmin (24). „Zlomilo ma to a plakala som... „No llores mi nina“ (Žiadne slzy, dievčatko) boli posledné slová, ktoré som počula od svojej mamy,“ povedala Jasmin.

Sarin stav bol stabilizovaný a postupne sa zlepšoval, no po týždni na ventilátore objavili lekári v jej pľúcach baktériu staphylococcus aureus. Doktori museli oznámiť rodine, že už jej viac nevedia pomôcť. Zomrela 13. augusta. Podľa rodiny nemala predtým žiadne zdravotné problémy. „Bola tak mladá. Mala pred sebou dlhý život. Prvý vnuk sa jej má narodiť v novembri,“ povedala Jasmin. Rovnako ako jej matka, aj ona pripomína, že vírus treba brať vážne.