Prebdené noci a strach kvôli koronavírusu: Dcérke Vémolu hrozí prevoz do nemocnice

Strach a prebdené noci!

Partnerka českého bojovníka MMA Karlosa Vémolu (35), Slovenka Lela Ceterová (30), prežíva najťažšie obdobie v živote. Po tom, ako pozitívne testovali na koronavírus jej milovaného muža, sa nákaza potvrdila aj u nej a u ich deväťmesačnej dcérky Lili. Stav maličkej je natoľko vážny, že jej dokonca hrozí prevoz do nemocnice!

Lela sa dala s Karlosom dokopy v roku 2017 po tom, ako ju český zápasník oslovil na sociálnej sieti. Pár následne žil striedavo v Prahe a v Londýne. Blondínka vlani v decembri svojmu milému priviedla na svet dcérku Lili, ktorá sa odvtedy stala centrom pozornosti celej rodiny. Tou v posledných dňoch otriasli zdrvujúce novinky, podľa ktorých sú na koronavírus pozitívne testovaní všetci traja jej členovia!

„V sobotu sa Karlos dozvedel svoje výsledky a boli pozitívne. Odvtedy to začalo byť u nás doma zaujímavé. Vedela som, že to bude problém. Hneď na druhý deň sme išli na testy aj ja s Lilinkou,“ opísala pre Nový Čas náročné chvíle Ceterová. „On ležal v teplotách a Lilinka taktiež. Ja som sa držala, len som cítila unavené telo, silnú bolesť hlavy a mala som kašeľ,“ dodala Lela, ktorá sa ortieľ nad sebou a nad malou princeznou dozvedela v pondelok. „Výsledky boli, žiaľ, pozitívne. Bojíme sa o malú, ale musíme to zvládnuť,“ uzavrela pre Nový Čas bývalá playmate, ktorá má za sebou veľa bezsenných nocí. Na svojom internetovom profile pripustila, že ak sa zdravotný stav jej dcérky nezlepší, budú ju musieť vziať do známej nemocnice Na Bulovke.