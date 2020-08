Afroameričana v USA postrelili policajti: Kruté následky

Otec Afroameričana, ktorého v nedeľu postrelili policajti v meste Kenosha v štáte Wisconsin, je paralyzovaný od pása nadol. Uviedol to v utorok jeho otec, informuje agentúra AP.

Otec Jacoba Blakea pre denník Chicago Sun-Times uviedol, že jeho syna v nedeľu večer postrelili osemkrát a že má v tele "osem dier". Priebeh incidentu natočil na mobil jeden z náhodných svedkov a video sa rýchlo rozšírilo po internete, čo vyvolalo v meste protesty a nepokoje.

Muž, ktorý video natočil, povedal, že polícia na Blakea kričala, aby odhodil nôž, avšak podľa jeho slov Blake pri sebe žiaden nôž nemal. Guvernér Wisconsinu Tony Evers takisto uviedol, že nič nenasvedčuje tomu, že by muž mal pri sebe nôž či inú zbraň, no prípad je zatiaľ v štádiu vyšetrovania. To, či bude ochrnutie trvalé, lekári zatiaľ nevedia.

Postrelenie 29-ročného Blakea vyvolalo v meste Kenosha už v nedeľu večer vlnu protestov, počas ktorých niektorí z demonštrantov hádzali na policajtov kamene a podpaľovali autá. Protesty pokračovali aj v pondelok večer napriek zákazu vychádzania a polícia voči stovkám demonštrantom znova nasadila slzotvorný plyn. Tí zase do príslušníkov poriadkových síl hádzali fľaše a iné predmety. Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden vyhlásil, že voči policajtom, ktorý postrelili Afroameričana v meste Kenosha, "musí byť vyvodená zodpovednosť".