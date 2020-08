Martin Fehérváry trávi karanténu na rybačke: Začne novú sezónu v Slovane?

Už je doma! Talentovaný hokejový obranca Washingtonu Martin Fehérváry (20) sa koncom minulého týždňa vrátil na Slovensko po vypadnutí v 1. kole play-off NHL s NY Islanders.

Pre zväzový portál hockeyslovakia.sk prezradil, že sa momentálne nachádzaVíťaz NHL z roku 2018 Washington Capitals prekvapujúco vypadol po reštarte súťaže už v 1. kole play-off, keď v sérii s NY Islanders prehral hladko 1:4 na zápasy.priznal chlapsky Fehérváry, ktorý odohral v sérii iba jeden duel. „V treťom súboji v sérii som sa mierne zranil. Nie je to nič vážne. Ale z dôvodu zranenia som nenastúpil na ďalšie stretnutia, hoci som v nich mal hrať. Ide o problém v hornej časti tela,“ pokračoval talentovaný obranca, ktorý prezradil aj to, ako fungoval pre zámorské mužstvá v dvoch kanadských mestách Toronte a Edmontone reštart súťaže.Momentálne je Fehérváry už pár dní na Slovensku, kde aktuálne absolvuje karanténu, a to na rybačke, kde je sám a prespáva v aute. „Počas prvej karantény som bol štrnásť dní zavretý doma a išlo ma poraziť. Teraz som sa rozhodol, že pôjdem na ryby, kde som sám a izolovaný od ľudí. Mám so sebou všetko potrebné vrátane jedla, spím v aute, takže pri vode to zvládnem,“ reagoval Martin, ktorý má jasno, čo urobí po karanténe.doplnil pre hockeyslovakia.

Keďže nový ročník NHL sa má začať až v decembri, nie je vylúčené, že Martin Fehérváry odštartuje sezónu v Európe. O jeho služby prejavil už záujem bratislavský Slovan. „Pán Krajči kontaktoval už aj môjho otca. Záujem má tiež iný bratislavský klub a v hre je aj niečo ďalšie. Najradšej by som zostal doma v Bratislave, uvidíme, ako sa rozhodnem. Musím sa dať dohromady zdravotne a potom bude rozhodujúce, čo povie Washington a či ma pustí,“ dodal Martin.