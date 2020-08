Členka Juniorského olympijského tímu túži po ceste do Paríža 2024

Talentovaná slovenská džudistka Nina Geršiová ukázala svoj talent pred troma rokmi na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v maďarskom Györi, na ktorom si vybojovala bronzovú medailu. V ceste za úspechmi jej prostredníctvom Juniorského olympijského tímu pomáhajú s finančným prispením spoločností LYNX, Kooperativa a Nadácie SPP aj Nadácia SOŠV a Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého exkluzívnym partnerom je národná lotériová spoločnosť TIPOS.

Geršiová bola na XIV. letnom EYOF v Gvöri vlajkonosičkou slovenskej výpravy a následne bola úspešná aj na tatami. O štyri roky by sa rada predstavila aj v olympijskom Paríži. K účasti pod piatimi kruhmi ju však ešte čaká dlhá cesta. „Olympijské hry sú cieľom každého športovca, ktorý súťaží v olympijskom športe. Rada by som sa dostala do Paríža 2024. Snažím sa však splniť aj každoročné ciele, napríklad dostať sa na majstrovstvá sveta a vybojovať si tam medailu,“ rozhovorila sa 19-ročná rodáčka z Bratislavy.

Otvoriť galériu Zdroj: SOŠV

Členka Slávie STU Bratislava sa džudu venuje od svojich piatich rokov. Aj keď pôvodne jej rodičia uvažovali, že neskôr sa presunie k hádzanej či basketbalu, napokon zostala na tatami.

Dnes je už ostrieľanou bojovníčkou, no stále sa snaží inšpirovať príkladmi úspešných džudistov. „Nedá sa povedať, že by som mala vyslovene vzor. Napriek tomu je veľa športovcov, ku ktorým vzhliadam a obdivujem ich. Spomeniem môjho trénera Jozefa Krnáča, ktorý získal striebro na olympijských hrách v Aténach. Takisto by som sa zmienila o americkej džudistke Kayle Harrisonovej, ktorá sa stala olympijskou víťazkou v Londýne 2012 a v Riu de Janeiro 2016,“ povedala Geršiová.

Otvoriť galériu Zdroj: SOŠV

Počas koronakrízy ukončila štúdium na strednej športovej škole v Bratislave a od jesene ju čaká vzdelávací proces na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Koronakríza bola pre mladú džudistku aj skúškou, ako sa vysporiadať s nemožnosťou trénovať. Za normálnych okolností sa pripravuje každý deň dvojfázovo. Aj džudisti počas obdobia, keď boli športoviská zatvorené, museli improvizovať. Matej Poliak sa pripravoval v záhrade v Banskej Bystrici. „Do konca mája som sa pripravovala individuálne. Chodila som behávať a cvičiť. S mojou tréningovou skupinou sme postupne začali trénovať spolu najskôr vonku a venovali sme sa kondičnej príprave. Následne sme sa už presunuli do haly,“ popisuje obdobie, v ktorom mala obmedzené možnosti na tréning.

Otvoriť galériu Zdroj: SOŠV

Momentálne nevie, ako bude vyzerať jej súťažný a tréningový program v najbližších týždňoch: „Nikto vzhľadom na aktuálnu situáciu nič nevie naisto. Necháme sa prekvapiť. V každom prípade budem stále trénovať.“

V napredovaní pomáhajú zverenke Jozefa Krnáča zaradením do Juniorského olympijského tímu aj Nadácia SOŠV a Slovenský olympijský a športový výbor. Medzi mládežníckou elitou je 24 talentovaných športovcov, ktorí vďaka členstvu majú finančné i materiálne výhody. „Každému jednému športovcovi finančná podpora pomôže. Vždy beriem pozitívne, keď ma vyberú do podobného programu. Tento rok som to až tak veľmi nečakala. Je to veľká pomoc. Páči sa mi, že Slovenský olympijský a športový výbor i jeho nadácia takýmto spôsobom podporujú mladých športovcov,“ dodala Nina Geršiová.