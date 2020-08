Angličania len krútia hlavami: Londýnsky most Tower Bridge uzavreli, hlásia problémy

Slávny londýnsky most Tower Bridge nad riekou Temža zostal v nedeľu uzavretý pre dopravu po tom, čo sa v sobotu v otvorenej pozícii zasekli dva zdvíhacie rámy umožňujúce prejazd vysokých lodí. Informovala o tom agentúra DPA.

"Tower Bridge je v súčasnosti otvorený len pre chodcov," napísala na Twitteri spoločnosť Corporation of London, ktorá most vlastní. Most v sobotu popoludní "postihli technické problémy a zostal zaseknutý v zdvihnutej polohe".

Polícia uzavretie mosta oznámila v sobotu okolo 17.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) a približne o hodinu neskôr ho pre chodcov opäť otvorili. Zostal však naďalej neprístupný pre motorové vozidlá. Na oprave mosta pracujú mechanici, uviedla londýnska polícia na Twitteri.

Most Tower Bridge, ktorý je jednou z hlavných turistických atrakcií Londýna, postavili v rokoch 1886 a 1894. Pohyb zdvíhacích rámov pôvodne umožňoval parný hydraulický systém. Od 70. rokov 20. storočia je otvárací systém riadený pomocou ropy a elektriny.

Do roka sa most zdvihne približne 800-krát. V sobotu ho mali otvoriť, aby sa tadiaľ mohlo preplaviť historické plavidlo Sailing Barge Will.