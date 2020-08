Tomáš Drucker o budúcnosti Dobrej voľby: Spoluprácu s dvoma stranami rázne odmieta

Dobrá voľba bude pokračovať ako samostatná politická strana, ktorá chce byť zrozumiteľnou alternatívou voči politike úzkej skupiny podnikateľsko-politického vládnutia prerastajúceho korupciou, ale i voči politike nekompetentnosti s pokračovaním systému "náš človek". Zhodli sa na tom účastníci sobotňajšieho snemu mimoparlamentnej strany.

Podľa predsedu Dobrej voľby Tomáša Druckera môže strana ťažiť zo svojej autentickosti. "Sme stranou s vyváženými konzervatívnymi hodnotami, ktorá chce podporovať rozvoj jednotlivca, ale zároveň budovať dôstojnú a férovú sociálnu spoločnosť," uviedol Drucker.

Strana je pripravená spolupracovať s demokratickými stranami s rovnakým hodnotovým nastavením, naopak, vylučuje spoluprácu so stranami, ktoré vyznávajú extrémizmus či nenávisť, burcujú a podnecujú neznášanlivosť. "Naďalej platí, že nebudeme spolupracovať so stranou ĽSNS ani so Smerom-SD," dodal Drucker.

Dobrá voľba sa medzi oficiálne politické subjekty v SR zaradila na jeseň 2019, kandidovala aj v parlamentných voľbách vo februári 2020. Do Národnej rady SR sa nedostala, získala 3,06 percenta hlasov.