Jediný kandidát na predsedu KDH: Majerský meria 2 metre, po rozvode si vzal spolustraníčku

Členovia strany KDH majú v sobotu veľký deň! Volia si nového predsedu strany, ktorý vystrieda Alojza Hlinu (49).

Ten sa po prehratých parlamentných voľbách, po ktorých jeho strana skončila pred bránami parlamentu, vzdal funkcie. O jeho miesto sa oficiálne uchádza len jediný kandidát Milan Majerský (49), ktorý meria až dva metre. Budú mať kádeháci najvyššieho šéfa v dejinách? Hlina bol predsedom strany štyri roky. Po voľbách, kde KDH získalo 4,65 % a do parlamentu sa nedostalo, sa však rozhodol skončiť.

Na post predsedu sa ako jediný rozhodol kandidovať Milan Majerský, ktorý bol na kandidátnej listine číslo dva a v parlamentných voľbách získal viac než 33-tisíc hlasov. V prospech prešovského župana Majerského hrajú dlhoročné skúsenosti z komunálnej politiky. Niektorí budú možno považovať za mínus fakt, že je rozvedený - nedávno sa druhýkrát oženil so svojou spolustraníčkou Miriam Lexmann. Ak by post predsedu získal, stal by sa najvyšším predsedom strany.

Jeho predchodca Hlina meria 185 centimetrov a aj ostatní predsedovia by pri ňom vyzerali ako trpaslíci. Nie je však vylúčené, že sa ešte dnes na sneme prihlási aj niekto iný okrem Majerského. Prekvapujúce je, že Hlina sa chystá kandidovať za podpredsedu. „Idem na snem a idem kandidovať za podpredsedu,“ oznámil, no od Majerského však podporu nemá. „Môže mi to byť ľudsky ľúto po tom všetkom, čo sa urobilo, ale nezostáva mi nič iné, len to rešpektovať,“ dodal Hlina.

Môže postaviť stranu na nohy

Tomáš Koziak, politológ

- Majerský viackrát ukázal, že je schopný politik a dokáže vyhrávať voľby. Vyhral voľby v Levoči aj v Prešovskej župe, čo je dôkazom jeho politických schopností. Je obrovskou výhodou, keď ide niekto do veľkej politiky so skúsenosťami z komunálnej. Z tohto pohľadu je pán Majerský veľmi dobrý kandidát a určite vhodnejší ako Hlina či iní kandidáti, ktorí v minulosti kandidovali za predsedov. Čo sa týka toho, že je rozvedený, tak KDH je síce kresťanskodemokratická strana, ale posudzovať niekoho kvality na základe toho, či je rozvedený, to je záležitosťou hlbokej minulosti. S Majerským je šanca postaviť stranu opäť na nohy.