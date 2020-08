Vojna slovenských celebrít kvôli reklame na oblečenie: Gáborík a Mamba posielajú Tormovej drsný odkaz!

Vytasili ostré drápky! Mnohé známe hviezdičky si v čase pandémie zarábajú aj reklamou na sociálnych sieťach, čo im sype do vreciek pekné sumičky peňazí. To sa však nie každému pozdáva.

Najnovšia kampaň pre známy internetový obchod s oblečením rozohnal známe tváre do dvoch táborov a po ostré slová nemuseli celebrity chodiť vôbec ďaleko. Svojimi príspevkami totiž lákali ľudí na 50-percentné zľavy, čo, samozrejme, znamená húfne nakupovanie. To sa nepáčilo ľuďom na druhej strany bariéry, ktorí sú proti tomuto trendu. Ako prvá strieľala uštipačné šípy herečka Kristína Tormová (38), ktorá sa do kolegýň pustila hlava-nehlava a servítku si pred ústa rozhodne nedáva.

Ale schytala to späť aj Kristína. V dobe, keď svet hlási katastrofické dôsledky módneho priemyslu na životné prostredie, sa na Slovensku rozpútala vojna. Aspoň medzi známymi tvárami. Tanečníčka Ivana Gáborík, speváčka Dáša Mamba Šarköziová, sestry Nízlové, moderátorky Soňa Skoncová a Alexandra Orviská či tenistka Dominika Cibulková robili reklamu nemeckej firme, ktorá má internetový obchod s oblečením.

Celý „fígeľ“ bol v tom, že profil obchodu na sociálnej sieti mal mať za krátky čas aspoň 100-tisíc sledovateľov a za to majitelia poskytnú ľuďom počas troch dní až 50-percentnú zľavu na všetky značky. A, že ich je tam teda neúrekom! Táto kampaň zdvihla zo stoličky ako prvú Kristínu Tormovú. „Priala by som si, aby mali influenceri, ktorí od šťastia, že ich followeri idú zagabať zase túto planétu miliónmi kúskov oblečenia... aby mali tú silu (napriek dobrému zárobku, ktorý sa vždy veľmi zíde, ja viem!!!! ), odmietnuť takúto spoluprácu. Prosím!“ napísala Kristína a dodala:

„Neverím, že v dobe, kedy sa tu toľko ľudí snaží ,robiť reklamu‘ ekologickejšiemu fungovaniu, kedy celý svet bije na poplach, kedy sa rútime do strašnej riti... neverím, že na toto skočíte.“ Sama priznala, že je tvárou istej značky, no snaží sa nenakupovať zbytočné veci a odsudzuje takéto masovky. Nebola však jediná, ktorá sa k tejto téme ohradila. Viacere známe tváre sa snažia ukazovať Slovákom, že netreba podporovať fast-fashion (rýchlu módu, pozn. red.).