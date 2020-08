Šokujúca smrť Terchovčana Jozefa († 38) na belgickom letisku: Policajti kľačali na Slovákovi 16 minút!

Šokujúca smrť Slováka už rozzúrila celé Belgicko! Rodený Terchovčan Jozef Chovanec († 38) pred dvomi rokmi zomrel v Belgicku krátko po tom, čo ho polícia zatkla na letisku za neprimerané správanie.

Manželka Henrieta však až doteraz netušila, čo presne sa v osudný deň stalo. Pozadie prípadu, ktorý stále nie je vyriešený, objasnil až nový kamerový záznam, na ktorom vidno, že Slovákovi policajti sedeli na hrudníku 16 minút, smiali sa a jedna policajtka pri zásahu navyše hajlovala.

Jozef pochádzal z Terchovej, kde ho každý poznal ako dobrého a silno veriaceho muža. V roku 2016 dokonca kandidoval za starostu. „Milí spoluobčania, z celého srdca sa chcem poďakovať mojim 213 voličom za prejavenú dôveru, ktorú ste mi vyjadrili,“ poďakoval sa po voľbách na sociálnej sieti.

Napriek tomu, že nevyhral, na svoje rodisko nezanevrel a aj naďalej sa ho snažil zveľaďovať. Okrem politiky sa Jozef venoval aj podnikaniu. Najímal slovenských robotníkov na prácu v Belgicku a neustále preto lietal do zahraničia. Všetok voľný čas venoval manželke Henriete, s ktorou mal dcérku Lucku. Keby Jozef žil, v nedeľu by spolu oslávili šieste výročie manželstva.

Život harmonickej rodiny sa však vo februári 2018 rozpadol ako domček z karát. Jozefa zatkla polícia na belgickom letisku Charleroi po tom, čo sa v lietadle správal agresívne. Podľa belgických médií sotil do letušky, pretože si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla následne odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla polícia. Tá zobrala Jozefa do záchytnej cely na letisku a kde neskôr zomrel.

Rodina až doteraz netušila, čo sa presne v osudný deň stalo a čo viedlo k náhlej smrti starostlivého otca. Nové kamerové záznamy, ktoré sa podarili získať belgickému denníku Het Laatse Nieuws, však vniesli do prípadu trochu svetla. Ukazujú, že smrť nevinného Slováka mohol zapríčiniť neprimeraný zásah belgických policajtov.

Manželka žiada spravodlivosť

Na záberoch z priemyselnej kamery vidno, že Jozef si v cele búchal hlavu o stenu, až kým nebol celý od krvi. Podľa našich informácií mohlo byť Jozefovo správanie vyvolané neurologickou poruchou, na ktorú si nevzal lieky. Policajti následne vtrhli do cely a Terchovčana spacifikovali tak, že ho viacerí držali a jeden mu kľačal na hrudi 16 minút. Neprimerané konanie policajtov pripomína smrť Američana Georgea Floyda, ktorému policajt tlačil kolenom na krk a nemohol dýchať.

Následne zomrel a rozhoreli sa protesty Black Lives Matter. Jedna policajtka počas zásahu na Jozefa dokonca hajlovala a jej kolegovia sa na tomto trestuhodnom správaní len smiali. Chovanca potom museli oživovať záchranári, previezli ho do nemocnice, kde upadol do kómy a na druhý deň zomrel. Šokujúce zábery z cely pobúrili celú belgickú aj slovenskú verejnosť, aj manželku nebohého Jozefa.

„Chcem vedieť, čo sa stalo a prečo sa policajti tak zachovali. Niečo sa s mojím manželom dialo, necítil sa dobre, ale polícia ho ignorovala celú noc. Keď uvideli krv, mali zavolať záchranku. Namiesto toho si na neho sadli a nemohol poriadne dýchať,“ povedala zronená Henrieta. Pitva jej manžela ukázala, že v tele nemal žiadne drogy ani alkohol. Manželka preto žiada, aby prípad podrobne vyšetrili a dožaduje sa spravodlivosti.

Jozefova smrť nabrala v Belgicku po zverejnení záberov aj politický rozmer. Frankofónna Socialistická strana žiada federálneho ministra vnútra Pietera De Crema, aby objasnil tragickú udalosť. „Aj mňa šokovali zábery šírené médiami. Takéto správanie je neprijateľné. Keďže ide o federálnu políciu pod vedením ministra vnútra, žiadam ho, aby objasnil túto udalosť,“ uviedol predseda strany Paul Magnette. Polícia informovala verejnosť, že vypočula všetkých policajtov, ktorí boli pri zásahu prítomní. Hajlujúca policajtka prišla o prácu.

Kamarát: Bol to dobrý chlap

Novému Času sa podarilo spojiť s Jozefovou rodinou. „Nehnevajte sa, chcem uchrániť našu dcéru od zbytočných stresov, nechcem sa k tomu verejne vracať, stále je to pre nás veľmi ťažké," odkázala po kamarátovi niekoľko slov vdova po nebohom Henrieta. Dodala, že je veľmi prekvapená, že sa o smrti jej manžela po dvoch rokoch na Slovensku píše a nechápe, ako je možné, že sa až z Belgicka dostala do slovenských médií informácia o okolnostiach jeho smrti.

Médiám sa vyhýba. Vzdialená príbuzná Jozefa oplakávala aj pár týždňov po jeho smrti. „Nemalo sa to stať. Jožko bol chorý a chýbali mu lieky, bez nich dostal zrejme záchvat, ktorý si policajti vysvetlili ako agresivitu človeka pod vplyvom nejakých látok, alebo si mysleli, že je terorista, ale jemu chýbali lieky, on mal diagnózu,“ s plačom povedala príbuzná Jozefa. „Na pohrebe bola skoro celá dedina, nebolo človeka, ktorý by neplakal. Bol to dobrý chlap, chýba," dodal kamarát nebohého.

Belgicko by malo prípadu venovať maximálnu pozornosť

Juraj Tomaga, riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí

- Rezort diplomacie sa tomuto konzulárnemu prípadu venuje od jeho začiatku v roku 2018. S veľkým znepokojením sme však zaznamenali šokujúce medializované videozáznamy, na ktorých vidieť neprimerané použitie násilia, ako aj gestá, ktoré sú v každej demokratickej spoločnosti považované za protiprávne konanie. Rešpektujeme nezávislosť vyšetrovacích orgánov, avšak vzhľadom na negatívnu reakciu verejnosti a v súvislosti so zverejnením videa sme belgické orgány požiadali, aby vyšetreniu prípadu venovali maximálnu pozornosť.