Nový majiteľ belasých Hrubý začal so splácaním dlhov: Slovan som kupoval s cieľom návratu do KHL!

Želaná zmena! Novým vlastníkom hokejového Slovana Bratislava sa stal Rudolf Hrubý (66).

Spoluzakladateľ firmy Eset prevzal s ďalšími dvoma akcionármi najslávnejší klub na Slovensku z rúk dlhoročného majiteľa Juraja Širokého (66). Skúsený podnikateľ prezradil, že má s belasým mužstvom len tie najvyššie ambície!

Prečo ste sa rozhodli kúpiť Slovan?

Všetci stále dokola počúvame o tom, že bude lepšie, realita je však len horšia. Vstúpil som do Slovana, lebo mám záujem pre slovenský hokej niečo urobiť, priniesť doň nové impulzy a pozdvihnúť ho. Nemotivoval ma biznis, ale čisto šport.

Veľkú pozornosť chcete preto venovať aj vašej mládeži. Na koho okrem Zdena Cígera sa budete spoliehať?

Naším spoločným úsilím je vychovávať medzi našou mlaďou budúcich hráčov do nášho áčka. Talenty, ktoré budú ľudí zabávať, potrebujeme ako soľ. Pomôcť nám v tom okrem Zdena majú aj aj špičkoví tréneri a posily so skúsenosťami so švédskym a fínskym hokejom. Ako šéftrénerov sme sa preto rozhodli angažovať našich bývalých reprezentantov Róberta Dömeho či Martina Štrbáka.

Túžim po tom, aby sa zo Slovana opäť stal bezkonkurenčne najlepší slovenský klub. Z našich dlhoročných ambícií teda nepoľavíme. S tým súvisí aj to, že si prajem len titul a plné hľadisko.

Súvisia s tými smelými plánmi aj pravidelné konfrontácie s vyzývateľmi z iných líg?

S kolegami nad tým uvažujeme. Určite by sme radi pohostili nejaký prípravný predsezónny turnaj s mužstvami z Európy, ktorý by sem pritiahol elitu. Prípadne úvod NHL, ako je to napríklad v Prahe.

Je vo vašich dlhodobých víziách aj návrat klubu do KHL alebo presun do inej súťaže?

Určite áno, je to jeden z mojich najväčších snov. Hlavnou podmienkou na to je však kvalita. Ak ju ako tím budeme mať, môžeme sa tým vážne zaoberať. Možno to bude o rok, možno o päť.

Slovan v minulosti zrážali obrovské problémy s financiami. Ako to v súčasnosti vyzerá s dlhmi voči hráčom?

Zatiaľ sme ešte nič nevyplácali, lebo sme najprv museli dotiahnuť celý obchod. Oddnes však začíname splácať všetky záväzky, ktoré ešte nemáme vyrovnané. Mestu ohľadne arény, chalanom za mzdy aj partnerom. V tomto smere chceme byť vzorom profesionality a spoľahlivosti aj pre ostatných.

Dávam na to verejný prísľub! Všetky podlžnosti, ktoré ako vedenie máme na stole, si vyrovnáme. A zaručujem vám, že žiadne nové za mojej éry nevzniknú.

Ciele a plány Slovana

- byť najlepším klubom na Slovensku

-vychovať kvalitnú mládež - plniť si finančné záväzky načas

- zorganizovať letný medzinárodný turnaj

- odohrať ďalšie zápasy s tímami NHL