Pre Pánika s Fehérvárym sa sezóna končí, Sekerov Dallas do druhého kola

Hokejisti New Yorku Islanders sa stali ďalším postupujúcim tímom do 2. kola play off NHL.

V noci na piatok zvíťazili v piatom súboji 1. kola nad Washingtonom Capitals s Richardom Pánikom 4:0 a vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie triumfovali 4:1 na zápasy. Druhý slovenský hokejista v službách Washingtonu Martin Fehérváry vynechal druhý zápas za sebou z bližšie nešpecifikovaných zdravotných dôvodov.

Dvomi presnými zásahmi nasmeroval Islanders k triumfu útočník Anthony Beauvillier, ďalšie dva góly strelili "ostrovania" do prázdnej bránky pri záverečnej neúspešnej power play súpera. Beauvillier potvrdil výbornú formu, v deviatich súbojoch vo vyraďovačke nazbieral rovnaký počet bodov za šesť gólov a tri asistencie. Oporou newyorského tímu bol Semjon Varlamov, ruský brankár kryl všetkých 21 striel hráčov Capitals a dosiahol shutout proti klubu, ktorý ho draftoval. Bolo to jeho tretie čisté konto v kariére v play off. Súper Islanders v semifinále Východnej konferencie nie je zatiaľ známy. Pre dvojicu Slovákov v tíme Capitals sa sezóna skončila, Pánik odohral 13:16 minúty, vyslal jednu strelu na bránku a odsedel si dve minúty na trestnej lavici.

Hokejisti Dallasu Stars so slovenským obrancom Andrejom Sekerom sa prebojovali do 2. kola play off NHL. V šiestom dueli štvrťfinále Západnej konferencie v Edmontone zdolali Calgary 7:3 a v celej sérii zvíťazili 4:2 na zápasy. Hrdinom stretnutia bol ruský útočník Denis Gurjanov, ktorý sa na triumfe Dallasu podieľal štyrmi gólmi a jednou asistenciou.



1. kolo play off NHL

štvrťfinále Východnej konferencie

piaty zápas:

Washington - New York Islanders 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

/konečný stav série: 1:4/

/konečný stav série: 2:4/