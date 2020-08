Sersen o nevyplatených peniazoch: Zmení sa situácia v Slovane pod novým majiteľom?

Pre skúseného obrancu Michala Sersena bude sezóna 2020/2021 už štrnásta v službách slovenského hokejového klubu HC Slovan Bratislava.

V organizácii zo Zimného štadióna Ondreja Nepelu sa nedávno zmenila vlastnícka štruktúra, čo pozorne vnímal aj 34-ročný rodák z Gelnice. Snaží sa však výraznejšie sa tým nezaťažovať a sústredí sa predovšetkým na hokejové záležitosti.

"O predaji Slovana sa hovorilo už dlhšiu dobu, bol som pripravený. Z pohľadu nás, hráčov, je však dôležité predovšetkým urobiť si stopercentne svoju prácu v tréningoch a zápasoch a nehľadieť na to, kto je vlastníkom klubu," povedal na webe hockeyslovakia.sk Michal Sersen a vyjadril sa aj k informácii, že po príchode nového majiteľa Rudolfa Hrubého by sa mali vyrovnať všetky záväzky. "Dlhy sú v štádiu riešenia a čakáme už na finále," dodal.

Slovan zatiaľ neuzavrel káder na nový ročník. Mohlo by sa tak stať približne mesiac pred začiatkom Tipsport ligy. Keďže v zámorí sa budúca sezóna začne neskôr ako zvyčajne, Slovanu by aspoň v niekoľkých zápasoch mohli pomôcť aj hráči z NHL a AHL - Roman Durný, Marián Studenič či Marko Daňo. "Viem, že budú s nami trénovať. Neviem, ako majú postavené zmluvy.Sú to kvalitní hokejisti, ktorí môžu priniesť kvalitu pre naše mužstvo i celú ligu," zakončil Michal Sersen.