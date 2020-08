Speváčka Eva Máziková sa chráni pred nákazou svojsky: Špeciálne rúško, to ste ešte nevideli

Energická Eva Máziková (70) je aj vo svojom veku aktívna na sociálnych sieťach, kde sa neraz pochváli úsmevnými videami zo svojho života.

Speváčka, ktorá žije dlhé roky v Nemecku po boku svojho manžela, si rovnako tak ako iní ľudia dáva pozor, pretože koronavírus sa nevyhol ani miestu, kde žije. Pri tej príležitosti si energické tornádo Máziková zaobstarala nezvyčajné rúško, v ktorom sa jej podľa vlastných slov dýcha oveľa lepšie.

„Konečne som zohnala priehľadnú masku. Konečne môžem dýchať, nie je to až také zlé, ale nemusíte to stále takto nosiť. Dúfam, že ste ma spoznali a že to nie je až také zlé.“