Kucherenko si dala zmenšiť pery: Wau, to je zmena! Chlapi za ňou budú slintať ešte viac

Ohlásila návrat k prirodzenosti a žne za to obrovskú chválu! Silvia Kucherenko si nechala zmenšiť veľké pery, ktorými bola preslávaná.

České médiá modelku dokonca otvorene prezývali ,,kačací zobák". Ten je už minulosťou a rovnako aj žiarivá blond farba vlasov. ,,Návrat k prirodzenosti, môže byť?" spýtala sa Kucherenko fanúšikov pri fotke, na ktorej predviedla nový imidž. Obdivné komentáre sa len tak začali hrnúť a nemali konca. ,,Ja som len chcela napísať, že s menším perami ste miliónnásobne krajšia," či ,,S novými perami vyzeráte o 10 rokov mladšia," prečítala si o sebe Silvia.

Priaznivcom vysvetlila, prečo sa rozhodla pre zmenu. ,,Pri veľkých perách nevidno pri úsmeve zuby a to mi prekážalo, lebo ja mám krásne zuby. Plus vyzerá to jemnejšie, menej vulgárne a navyše som spokojná teraz. Nebojte sa, moje pery nikdy malé nebudú, ale prirodzene plné a to je rozdiel," napísala. Kucherenko podstúpila zákrok na zmenšenie. ,,Mňa to trošku bolelo, ale dá sa... Ja som nemala v pere trvalú výplň, takže nebol problém to odstrániť. Do pery sa pichne látka, ktorá kyselinu hyalurónovú rozpustí. Len sa to musí vpichnúť rovnomerne, aby sa nestalo, že pery budú nesúmerné," ozrejmila kráska.