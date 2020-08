Matovič o novom šéfovi polície: Možno bude nominantom ministra vnútra alebo prezidentky

Nový policajný prezident bude možno nominantom samotného ministra vnútra alebo prezidentky. Na tlačovej konferencii to v pondelok (17. 8.) uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).

Premiér odpovedal na otázku, či už je dohoda na mene nového prezidenta Policajného zboru (PZ), tým, že na pôde ministerstva vnútra debatuje komisia o reforme polície. Súčasťou komisie je podľa Matovičových slov aj súčasný a odchádzajúci policajný prezident Milan Lučanský, šéf Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian, ale aj poradca ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) a niekdajší policajný prezident Jaroslav Spišiak.

Súčasťou avizovanej reformy má byť podľa Matoviča aj nový spôsob voľby prezidenta PZ. "Nebudeme predbiehať, kým nebudú jasné pravidlá, tak sa dovtedy o tom nebudeme baviť," uviedol premiér na margo možných kandidátov na šéfa policajtov. "Možno to bude nakoniec nominant ministra vnútra, možno to bude nominant čisto pani prezidentky a koalícia do toho nebude mať čo hovoriť," uzavrel.

Prezident Policajného zboru Milan Lučanský koncom júna oznámil svoj odchod z funkcie, o uvoľnenie zo služobného pomeru požiadal k 31. augustu. Ako dôvody svojho odchodu uviedol znemožňovanie jeho práce zo strany rezortu vnútra a fakt, že nechce niesť zodpovednosť za politizáciu polície.