Škandál českej missky: Počas finále bola v 4. mesiaci tehotenstva! Dieťa čaká s kamarátom Rytmusa

Situácia, akú si Miss Czech Republic nepamätá. Koncom júla sa konalo finále súťaže krásy u našich susedov, medzi bodujúce dievčatá sa zapísala Natálie Kočendová (20).

Blondína získala titul II. vicemiss. Ako teraz vysvitlo, v čase finále bola v požehnanom stave a to dokonca už v 4. mesiaci tehotenstva. Ako píše portál super.cz, krásky majú pritom v zmluve s organizátorom, že nesmú mať deti ani byť tehotné. Natálie teda vážne porušila podmienky súťaže, avšak ona sama tvrdí, že o tehotenstve nevedela.

Otcom dieťaťa je známy barber Laky Royal, kamarát rapera Rytmusa a bývalý účastník MMA reality šou v Oktagone. ,,Prišla som na to asi týždeň po finále. Boli sme s priateľom v šoku. Ja, Laky aj celá rodina sme boli prekvapení. Plánované to nebolo, sme spolu chvíľu, od januára. Som skoro v 5. mesiaci," povedala pre super.cz Natálie.

,,Mala som menštruáciu a nemala som ďalšie príznaky. Nevoľnosti som mala, to áno, ale tehotenstvo mi nenapadlo. Navyše som sa kvôli Miss bála ísť k doktorovi, aby ma napríklad nedal do karantény a ja som prišla finále," vysvetlia kráska. Zdravotne sa jej polepšilo. ,,Cítim sa skvele. Budem za chvíľu už v piatom mesiaci, je mi dobre a nezvraciam," hovorí. S Lakym sobáš nechystajú. ,,Svadbu ešte nie, nech máme pestrý život, necháme si to na neskôr," povedala.