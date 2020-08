Miss Slovensko 2020 pozná svoju víťazku: Slová dojatia novej kráľovnej krásy

Toto sú tri najkrajšie ženy Slovenska pre tento rok. Súťaž Miss Slovensko 2020 bola plná neočakávaných udalostí, ktoré súviseli s koronavírusom.

Traja účinkujúci, ktorí mali vystúpiť, boli totiž pozitívni na COVID-19. Aby toho nebolo málo, organizátori na poslednú chvíľu zrušili rapera Michala Straku (36) alias Ega, ktorý musel ísť do karantény. Celý piatkový prenos musel bežať bez hostí, no, našťastie, víťazky súťaže sme spoznali!

Už si vydýchli. Projekt Miss Slovensko 2020 bol tento rok plný prekvapení. Za všetkým bol koronavírus, ktorý organizátorom vyrobil poriadne problémy. Traja z účinkujúcich mali totiž pozitívny test na koronavírus. Jednou z nich bola i tanečnica Dary Rolins. Popová diva musela nakoniec zaspievať bez tanečníc, pretože kompetentní jej ich zakázali. To však nebolo všetko. Raper Ego mal vystúpiť počas finálového prenosu, no ľudia z jeho okolia boli tiež nakazení, takže aj on zostal v preventívnej karanténe. Namiesto neho vystúpil s Darou Kali. Napriek počiatočným veľkým problémom nakoniec súťaž spoznala svoje víťazky. Bez hostí a atmosféry nakoniec vyhlásili za najkrajšiu ženu Slovenska pre tento rok Leonu Novoberdaliu z Bratislavy. „Tým, že podmienky boli sťažené pre celý tím, tak aj tie emócie boli nabité celý týždeň. A musím povedať, že celý ten prenos sme sa snažili spríjemňovať si. Veľmi sa teším a som za túto príležitosť veľmi vďačná. Budem sa snažiť reprezentovať Slovensko najlepšie, ako budem vedieť,“ priznala Novému Času Leona.