Nemeček verí, že MS v hokeji budúci rok budú: Neťahajme do hokeja politiku!

Nevzdáva to! Svetový hokej v piatok zaskočilo vyhlásenie lotyšského premiéra Krisjanisa Karinša (55) o tom, že jeho krajina si za súčasnej politickej situácie v Bielorusku nevie predstaviť spoluorganizovanie budúcoročných majstrovstiev sveta.

Exprezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček (58)

„Teraz si vôbec neviem predstaviť, ako by sme s naším partnerom mohli usporiadať MS 2021," uviedol Karinš pre televízny kanál LTV7 s tým, že nepokoje po prezidentských voľbách, ktoré mal v Bielorusku opäť ovládnuť autoritársky líder Alexandr Lukašenko, vyvolávajú vážne znepokojenie a dramaticky menia doterajší stav. Národné ministerstvo pre vzdelanie a vedu, ktoré je zároveň zodpovedné za šport, tak na jeho vyzvanie kontaktovalo kolegov z Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), aby spoločne našli riešenie a rozhodli, čo a ako ďalej. Bývalý šéf slovenského zväzu Nemeček napriek tomu, čo sa momentálne v Bielorusku deje, verí, že sa veci vyvinú priaznivým smerom.

Keďže stál za úspešnou organizáciou MS na Slovensku v rokoch 2011 a 2019 a v súčasnosti pôsobí ako člen komisie podujatí IIHF a riaditeľ Kontinentálneho pohára pre Európu, do kože usporiadateľov sa dokáže vcítiť. „Mám informácie priamo z IIHF a situácia je zodpovedne sledovaná. Zatiaľ ešte nikto nevie, ako sa to bude ďalej vyvíjať. V najbližších dňoch či týždňoch uvidíme, kam a či sa veci pohnú. Máme však ešte dosť času,“ povedal pre Nový Čas. Prípravy na budúcoročný šampionát, ktorý je na pláne od 21. mája do 6. júna, podľa neho napriek pretrvávajúcim obavám z nedostatočnej úrovne bezpečnosti po verejných konfliktoch v uliciach Minska pokračujú podľa plánu. Skúsený činovník je preto veľkým optimistom.

„Áno, verím, že to dopadne dobre a šampionát sa podarí zorganizovať. Aj preto, že my do športu a konkrétne hokeja nemôžeme ťahať politiku. Mrzí ma, ak to niekto robí, lebo tam rozhodne nepatrí,“ uzavrel.