Otcom v blízkej budúcnosti? Legendárny Jágr sa už rodičovstva nestráni

Prezradil zaujímavé veci! Česká hokejová legenda Jaromír Jágr (48) reagoval na pesničku, ktorú o ňom naspieval český pesničkár Jan Pokorný.

Ako uvádza server isport.blesk.cz Jarda zdieľal na svojom instagrame video, na ktorom s humorom komentuje každý jeden verš piesne. Na väčšinu tvrdení odpovedá áno, dokonca aj na to, ktoré hovorí o budúcom potomkovi. „Ja si myslím, že to bude!“ komentuje Jágr, ktorý sa vo svojich 48. rokoch stále nedočkal dieťaťa. No zdá sa, že sa to môže v budúcnosti zmeniť, čomu by sa isto potešili aj jeho fanúšikovia.