Herečka Eva Rysová oslavovala narodeniny: Na javisko ani pred kameru sa už nepostaví, dojemné priznanie

Minulú nedeľu oslavovala 88 rokov herečka Eva Rysová. Televízni diváci si ju pamätajú najmä z rodinnej ságy Búrlivé víno.

Seriálová babka Roznerová tvorila milú dvojicu s dedkom Zolim, ktorého si zahral Ivan Letko (85). A hoci sa dvojica už dlhší čas nevidela, nezabúdajú na seba. Sympatický herec si presne pamätá, kedy má jeho obľúbená kolegyňa narodeniny a tak ako pravý džentlmen prišiel oslávenkyni zagratulovať do jej bratislavského bytu. A Nový Čas Nedeľa bol pri tom.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Keď sme zazvonili pri dverách herečkinho bytu v bratislavskej Karlovej Vsi, otvorila nám opatrovateľka Katka. „Pán Letko je už tu, čaká s gratuláciou na vás,“ oznámila nám a pozvala nás ďalej. Pani domácu sme našli v družnej debate so svojím hereckým kolegom. Obaja umelci sa poznajú ešte zo študentských čias, a tak niet divu, že si mali čo od srdca povedať. Srdečné bolo aj blahoželanie Rysovej hereckého súputníka. „Evička zlatá, my sa už poznáme desaťročia alebo už je to temer storočie. Dožívaš sa krásneho veku, no nie som ďaleko od teba, takže tak nejak spoločne akoby mladneme. Aj keď ja o sebe hovorím, že už žijem v praveku,“ začal vtipkovať na margo vlastného veku Letko. „Ale napriek tomu, želám ti k tvojim krásnym narodeninám všetko, všetko, všetko najlepšie. To všetko by som tu opakoval veľmi dlho. Aj to najlepšie. Proste to, čo ti slúži k zdraviu, k šťastiu, k spokojnosti, k pohode a k životu vôbec.“ Dojatá herečka sa poďakovala a kyticu od svojho kolegu a priateľa prevzala so slovami: „Ďakujem, je krásna!“

Potom sme oslávenkyni zagratulovali v mene našej redakcie aj my. Z veľkej knihy krížoviek, pera a náhrdelníka mala radosť, no aké by to bolo nedarovať hviezde Búrlivého vína fľaštičku kvalitného moku? „To je také babské, jahodové, bude vám chutiť,“ okomentovali sme darček, keď si seriálová babka Roznerová prezerala vignetu na fľaške s ružovým vínom. „Rada ho ochutnám, jahodové som tuším ešte nepila. Mám rada najmä červené vínko, občas si ho dám aj teraz,“ priznala a keď sme sa spýtali, čo mali naliate v pohároch pri nakrúcaní Búrlivého vína, dostali sme jasnú odpoveď: „Na nakrúcaní sme pili sladkú vodu, ale hrozienko sme si občas odtrhli,“ prezradila herečka. Aj televízny dedko Zoli rád ochutná kvalitnú odrodu hrozna aj vína. „Kedysi som mal rád biele víno, ale rokmi som prešiel na červené. Veď aj lekári odporúčajú pohárik červeného na srdiečko,“ utrúsi huncútsky.

Búrlivé spomienky

Po tom, ako oslávenkyňa sfúkla dve osmičky na torte zo zákuskov z obľúbenej cukrárne, rozhovoríme sa aj s Ivanom Letkom o časoch, keď sa na päť rokov doslova upísali vínu. Tomu Búrlivému. Hoci sa osudy dvoch vinárskych rodín po piatich rokoch nakrúcania definitívne skončili v roku 2017, na obrazovku sa seriál dostal aj v reprízach. Čas strávený pri nakrúcaní ságy z vinárskeho prostredia v oboch rezonuje dodnes.

Keď sa spýtame, či chodili radi na nakrúcanie, svorne odpovedajú: „Veľmi radi!“ a pani Evička hneď dodá: „Odpúšťali mi aj nejaké prídavky, čo som si vymyslela v texte. Nešla som vždy podľa scenára,“ prezradí a Letko jej drukuje: „Niekedy to boli veľmi, veľmi vtipné prídavky! Naozaj. Vylepšila si ten dialóg a ja som to vždy rešpektoval.“