Fotky doktorky spôsobili rozruch: Uvidíte, čo mala počas zákroku na sebe, pochopíte

Takto si doktorku asi len ťažko predstavujete. Zdravotníčka Candice z Havaja sa rozhodla, že sa pustí do boja proti sexizmu v medicíne, a tak zverejnila na sociálnej sieti nesmierne silné zábery. Len sa na ne pozrite. Upozorňujeme však, že fotky zraneného nie sú vhodné pre citlivé povahy.

Ako uvádza portál News.com, doktorka Candice Myhre zverejnila na Instagrame fotky, na ktorých je zachytená počas toho, ako zachraňuje život pacientovi. Candice na sebe nemá tradičné oblečenie, v akom lekárov poznáme, ale dvojdielne plavky. Jej cieľom je bojovať proti sexizmu v medicíne.

Jej výzva k zverejňovaniu fotiek zdravotníkov v bikinách vznikla po kontroverznej štúdii uverejnenej v auguste v časopise Journal of Vascular Surgery’s. Podľa štúdie „nevhodný odev“, vrátane bikín a prezdobených odevov, sa považuje ako „potenciálne neprofesionálny obsah“, ktorý by ľudia pracujúci v medicíne nemali zdieľať na sociálnych sieťach. A to sa Candice rozhodne nepáčilo.

Teraz inšpiruje mužov a ženy po celom svete, aby sa na protest podelili o svoje snímky v plavkách. Candice, samozrejme, nie je výnimkou a zverejnila ich hneď niekoľko. Na jednej z fotiek je dokonca zachytená v bikinách priamo pri tom, ako zachraňuje život surfera.

Vysvetlila, že muža pritiahla na breh a krvácajúcu ranu mu zaviazala svojím vlastným tričkom. V priebehu hodiny sa zdravotný stav mladého muža vďaka nej stabilizoval a helikoptéra ho previezla do miestnej nemocnice.

Podľa nej môžu všetci zdravotníci nosiť čokoľvek, čo chcú. „Nezmení sa tým, do akej miery sme dobrým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Vo voľnom čase môžeme nosiť všetko, čo chceme, napriek tomu, že naším poslaním je zachraňovať životy,“ vyhlásila doktorka Candice.

Vysvetlila, že „sexizmus v medicíne je prítomný a veľmi častý,“ ale podľa jej slov to ženy, lekárky určite nezastaví. „Ľudia, je tu rok 2020. Sexizmus je preč,“ odkazuje doktorka a pripomína, že je dôležité, aby sa vytratil aj zo zdravotníctva.

Candice si vyslúžila na sociálnej sieti vlnu podpory a mnohí ju v jej iniciatíve nasledovali. Jej príspevok sa páči viac ako 260-tisíc ľuďom a fotky, ako v bikinách zachraňuje život surfera, doslova obleteli svet.