Kyselicu čaká grilovanie vo výbore: Exministerka Saková vyslovila závažné podozrenie

Lukáš Kyselica (OĽANO) bude v brannobezpečnostom výbore Národnej rady (NR) SR odpovedať na otázky o kauze svojho pôsobenia vo Vojenskom spravodajstve (VS) počas volebnej kampane. Výbor bude v piatok (31. 7.) o 10.00 h.

Pre TASR to potvrdil predseda výboru Juraj Krúpa (OĽANO) s tým, že rokovanie výboru iniciovala opozícia, ktorá vyzbierala dostatok podpisov na jeho zvolanie.

"Dostávam denne množstvo otázok. Keďže som nechcel dávať prednosť žiadnemu médiu, zajtra (31. 7.) po skončení výboru budem k dispozícii pre novinárov a ich otázky," uviedol Kyselica na sociálnej sieti s tým, že na zasadnutí výboru sa v piatok zúčastní.

Podpredsedníčka výboru Denisa Saková (nezaradená) si myslí, že hoci Kyselica vyvodil politickú zodpovednosť, mal by odpovedať na otázky vo výbore. Podotkla, že nechal v omyle voličov, pretože tvrdil, že z polície odišiel do civilu, pričom prešiel na miesto agenta VS. Otázne je podľa nej napríklad to, či ako agent donášal informácie z VS šéfovi OĽANO Igorovi Matovičovi alebo naopak.

Kyselica odchádza z postu štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR po zverejnení informácií o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO. Upozornil na to Denník N s tým, že o tom nemali vedieť ani členovia hnutia. V tajnej službe Ministerstva obrany SR mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020.