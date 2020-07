Dvojaký život štátneho tajomníka: Na koho každého Kyselica donášal?! Tvrdé slová politológa

Odstúpil pod tlakom?! Po tom, čo sa prevalilo, že súčasný štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica pracoval až do svojho zvolenia do parlamentu pre Vojenské spravodajstvo sa v utorok vzdal svojej funkcie.

Odborníci hovoria v jeho prípade o porušení zákona a nie je podľa nich vylúčené, že ako tajný agent mohol donášať strane, ktorá ho postavila na tretie miesto kandidátky. Premiér, naopak, hovorí o tom, že tajní ho chceli zneužiť na rozvrátenie ich hnutia.

O tom, že sa bývalý vyšetrovateľ kauzy Gorila minulý rok v októbri zamestnal vo Vojenskom spravodajstve, vraj jeho spolustraníci nevedeli. U tajných pracoval pod riaditeľom Jánom Balciarom, ktorého sprevádzali majetkové škandály. Kyselica sám si na kandidačnú listinu strany OĽaNO napísal, že je šéfom tímu Gorila, hoci v čase, keď ho krúžkovali jeho voliči, ním už nebol. Na vysvetľovanie dvojakého života bol pred verejnosťou spočiatku skúpy, pod me­diálnym tlakom sa nakoniec svojho postu štátneho tajomníka vzdal. Jeho odchod vysvetlil na sociálnej sieti premiér Igor Matovič. „Podľa mojich informácií ho ľudia blízki Petrovi Pellegrinimu vo vedení Vojenského spravodajstva chceli zneužiť pred voľbami na rozvrat nášho hnutia OĽaNO zvnútra. Chceli dosiahnuť rozpad hnutia a za akúkoľvek cenu zabrániť, aby sme mohli zostaviť vládu,“ napísal.

Voda na mlyn opozícii

Kým Matovič hovorí o rozvrate a politickom tlaku, opozícia to vidí inak. Expremiér Peter Pellegrini zneužívanie zo strany Vojenského spravodajstva za svojej vlády vylučuje. „Pán Kyselica teda kandidoval za OĽaNO a zároveň mal úlohu rozkladať toto hnutie ako tajný agent? A svojim kolegom to podľa medializovaných informácií oznámil až po voľbách a svojim voličom vôbec?,“ pýta sa bývalý predseda vlády a dodáva, že odstúpenie štátneho tajomníka vníma ako dobrú správu pre Slovensko.

Porušil zákon?!

V tejto súvislosti sa často skloňovala otázka, či Kyselica naozaj porušil zákon. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik vysvetľuje, že vojak nemôže byť príslušníkom žiadnej strany a nemôže sa ani zúčastňovať na predvolebných kortešačkách. „Dopustil sa porušenia zákona už v okamihu, keď sa aktívne zapojil do kampane politického hnutia OĽaNO, pretože ako spravodajský dôstojník a zároveň príslušník ozbrojených síl v štátnej službe si čosi také jednoducho nemohol dovoliť,“ píše na sociálnej sieti. Otázne podľa neho je aj to, či odolal nutkaniu donášať. V každom prípade však takéto správanie vyvoláva otázniky. „Kandidatúru za politické hnutie nemožno považovať za politicky neutrálne konanie a pochybnosti rozhodne vzbudzuje,“dodal.

Dvojitý agent?

Minister vnútra Roman Mikulec priznal, že Kyselicu si v tejto súvislosti pozval na kus reči. „Rešpektujem rozhodnutie Lukáša Kyselicu odísť z funkcie štátneho tajomníka ministerstva vnútra SR po informáciách, ktoré boli medializované,“ povedal Mikulec. Kyselica sa rozhodol odstúpiť už v pondelok, premiér Matovič mu dal ale 24 hodín na rozmyslenie. Kým jeho dôveru má aj naďalej, v koalícii nad správaním Kyselicu mnohí krútia hlavou. „Nerozumiem, prečo išiel niekto pracovať do tajnej služby, na čele ktorej bol Ján Balciar. Ak by sa preukázalo, že Lukáš Kyselica počas služby vo Vojenskom spravodajstve získaval informácie z vnútra OĽaNO, bolo by to neprijateľné,“ uviedol šéf SaS Richard Sulík.

Došlo k porušeniu zákona

Juraj Šeliga, podpredseda strany za Ľudí Otvoriť galériu Juraj Šeliga Zdroj: TASR

- Faktom je, že k porušeniu zákona došlo. Na to by sme nemali po všetkých kauzách za posledných pár týždňov rezignovať. Kým pri diplomovkách môže dobromyseľný človek aspoň skúsiť (sic!) veriť, že to nebolo naschvál a bola to len nejaká chyba. V tomto prípade na takúto barličku priestor nie je.

Pochybovala som o ňom už skôr

Lucia Ďuriš Nicholsonová, podpredsedníčka SaS Otvoriť galériu Lucia Ďuriš Nicholsonová Zdroj: br

- V prvom rade si to musí vyriešiť OĽaNO, keďže je to ich nominant. Ja považujem za minimálne neetické, čo urobil. Ja som o pánovi Kyselicovi začala pochybovať, keď nominoval pani Bílecovú za šéfku služobného úradu na ministerstve vnútra, čo bola sporná nominácia.

Ak nedonášal, je to v poriadku

Boris Kollár, predseda Sme rodina Otvoriť galériu Boris Kollár Zdroj: anc

- Ak v nej pôsobil a plnil si svoje úlohy, ktoré nemali nič spoločné s OĽaNO, tak v tom nevidím problém. Ale ak by nosil info na OĽaNO, bol by to zásadný problém, ktorý si určite OĽaNO vyrieši samo aj bez vyjadrení svojich koaličných partnerov. Ak ale pracoval na úplne iných veciach, je to v poriadku a nemal by odstúpiť.

Musí to vysvetliť

Grigorij Mesežnikov, slovenský politológ a analytik Otvoriť galériu Grigorij Mesežnikov Zdroj: anc

Ak kandiduje človek s tajnou identitou za stranu, ktorá sa absolútne vymedzovala voči vtedajšej moci, je to veľký problém. On bol v absolútnom centre kampane, aj na bilbordoch bol jednou z hlavných postáv. Musí to vysvetliť, inak nebude dôveryhodný ani on ani jeho strana OĽaNO. Je tu totiž vejár možností, že mohol buď donášať spolustraníkom, alebo, naopak, donášať na nich, alebo nemusel donášať vôbec. Ak mu išlo o to, že si potreboval vyriešiť doslúžením v štátnej službe svoj dôchodok, tak nemal kandidovať.