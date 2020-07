Bývalý riaditeľ rozviedky SIS o Kyselicovi: V čom sa prípad štátneho tajomníka podobá na ten s Ivanom Lexom?!

Po tom, čo sa prevalilo, že súčasný štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica pracoval až do svojho zvolenia do parlamentu pre Vojenské spravodajstvo sa v utorok vzdal svojej funkcie. Ako túto situáciu vníma bývalý riaditeľ rozviedky SIS Igor Cibula?

Je možné, aby pôsobil príslušník tajnej služby zároveň v kampani? Porušil tým zákon?

- Ústavné práva príslušníkov Vojenského spravodajstva obmedzuje zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov, podľa ktorého nesmú byť členmi politickej strany alebo politického hnutia a taktiež sa nesmú aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo politickými hnutiami.

Aká sankcia hrozí za tento skutok?

- Ide iba o porušenie zákona, ktoré sa trestá ako disciplinárny priestupok, ale porušenie zákona tohto charakteru nemá trestnoprávne následky. V prípade Lukáša Kyselicu po ukončení jeho služobného pomeru ide iba o morálno-spoločenský priestupok s politickými dôsledkami.

V čom vidíte najväčšie riziko takéhoto konania?

- Hrozí zneužitie spravodajských informácií v prospech politického subjektu, pre ktorý príslušník spravodajskej služby vykonáva politickú činnosť proti záujmom iných politických strán.

A nie je ohrozením štátneho tajomstva, že sa do médií dostala správa o tom, že Lukáš Kyselica bol príslušníkom Vojenského spravodajstva?

- V takomto kontexte možno hovoriť, že došlo k prezradeniu utajovanej skutočnosti, pretože príslušnosť k spravodajskej službe je utajovaná skutočnosť. Na základe tejto informácie všetky osoby a inštitúcie, s ktorými počas svojho pôsobenia vo VS prišiel do kontaktu Lukáš Kyselica, môžu odôvodnene predpokladať, že sú predmetom spravodajského záujmu VS. Na základe toho môžu podniknúť obranné opatrenia, aby informácie a činnosť, o ktorú prejavil záujem Lukáš Kyselica, utajili - alebo aby sa zbavili podozrení, že konajú v rozpore s bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky.

Stretli ste sa s takýmto prípadom vo svojej praxi?

- Nie. Ale za príklad takéhoto zneužitia spravodajskej služby v prospech politického subjektu možno uviesť pôsobenie Ivana Lexu na poste riaditeľa SIS, keď spravodajská služba v období 1995 - 1998 vykonávala rad nezákonných aktivít proti opozícii a vtedajšiemu prezidentovi republiky Michalovi Kováčovi.