Unikátna snímka dvoch šeliem: Nechoď za mnou ako tieň

Je to jedna šelma či dve? Peter Pan si svoj tieň musel prišiť, aby mu neušiel, no táto leopardica Cleopatra ho má vždy po boku. Nie je to totiž obyčajný tieň, ale jej partner - čierny panter Saaya.

Unikátnu snímku sa podarilo zachytiť fotografovi Mithunovi Hunugundovi (32) z Indie. „Toto je príležitosť, aká sa naskytne len raz za život. Na tieto fotky som čakal 6 dní. Zaujal som pozíciu blízko zdroja vody, ktorý sa nachádza v ich poľovnom revíre. Bol som od nich približne 60 metrov,“ uviedol trpezlivý fotograf. Leopardica Cleopatra má 12 rokov a čierny panter Saaya len 8, no i tak tvoria pár. Sú spolu už 4 roky a vychovávajú 8-mesačné mláďatko. Sfarbenie čiernych panterov spôsobuje genetická mutácia zvaná melanizmus a mláďatá ju nededia. Drobček je teda fľakatý po mame.