Poľské mestá bojujú proti LGBT komunite: Stopka od EÚ, na granty môžu zabudnúť

Európska únia (EÚ) zamietla žiadosti o granty šiestich poľských miest, ktoré sa vyhlásili za "zóny bez LGBT" alebo zakázali kampaňovanie na podporu práv párov rovnakého pohlavia.

V stredu to v Bruseli potvrdil hovorca EÚ Adalbert Jahnz s tým, že zamietli šesť žiadostí v rámci programu družobných miest, ktorý podporuje aktivity spájajúce komunity v rôznych krajinách. Názvy miest odmietol menovať, pretože by to porušilo pravidlá proti identifikácii zamietnutých žiadateľov.

O zamietnutí žiadostí sa na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vyjadrila aj eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalli. Všetkých 27 členských štátov "musí rešpektovať hodnoty EÚ a základné práva," napísala. "V EÚ nemožno tolerovať diskrimináciu akéhokoľvek druhu. Hodnoty Únie sa musia podporovať vo všetkých programoch financovaných EÚ," tweetoval zase eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.

V rámci programu Družobných miest, ktorý spája dve alebo viac komunít v rôznych štátoch a podporuje ich spoločné programy pre vývoj, môžu obce získať až do 25-tisíc eur. Niektorí žiadatelia z Poľska dostali finančnú podporu z programu, píše agentúra AP.

Poľská pravicová vláda predstavuje práva LGBT ľudí ako hrozbu pre tradičné katolícke hodnoty krajiny a národnú identitu, pričom je proti manželstvám párov rovnakého pohlavia. Pozície vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) inšpirovali niektoré miestne úrady vyhlásiť ich obce ako "zóny bez LGBT" alebo k opozícii hnutia za práva LGBT ľudí. Ich vyhlásenia nemajú žiadnu právnu moc ani dôsledky, ale EÚ ich považuje za vysoko diskriminačné.