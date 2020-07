Šéf WHO Tedros vracia úder: Trvdá odpoveď Pompeovi a Trumpovi

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyčítal vo štvrtok americkému ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi "nepravdivé a neprijateľné" vyjadrenia na svoju adresu aj na adresu organizácie. Pompeo totiž Tedrosa obvinil, že si ho "kúpila" Čína.

Informovala o tom tlačová agentúra AP. Tedros sa bránil, že WHO sa sústreďuje na "záchranu životov", pričom ostro kritizoval Pompeove výroky na podujatí za zatvorenými dverami tento týždeň v Londýne, ktoré priniesli britské médiá.

Tedrosova reakcia patrila k jeho dosiaľ najotvorenejším obranným vyhláseniam po opakovanej kritike zo strany administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa na adresu WHO v posledných mesiacoch. Britské noviny v stredu informovali, že Pompeo na podujatí v Londýne vyhlásil, že Tedrosa si "kúpila" čínska vláda - bol to výnimočne osobne mierený výrok proti šéfovi WHO, na ktorú Washington ostro slovne útočil už aj pred tým.

Kritici tvrdia, že Trumpova administratíva sa snaží odvrátiť pozornosť od svojho zlyhania pri zvládaní pandémie koronavírusu v USA. Krajina má totiž najviac potvrdených prípadov nákazy a s ňou súvisiacich úmrtí na svete.

Americká administratíva v posledných mesiacoch opakovane kritizovala reakciu WHO na pandémiu a jej údajnú podriadenosť voči Pekingu. Prezident Trump nariadil Spojeným štátom vystúpiť na budúci rok z organizácie, ktorú financovali a podporovali celé desaťročia. Pompeo na stretnutí s britskými zákonodarcami povedal, že má tajné informácie naznačujúce, že Tedrosa si "kúpila" čínska vláda a jeho zvolenie za šéfa WHO v roku 2017 viedlo k úmrtiam britských občanov.

"Tieto slová padli, myslím v utorok - minulý utorok. A tieto výroky sú nepravdivé a neprijateľné a bez akéhokoľvek opodstatnenia," povedal Tedros novinárom v Ženeve, kde WHO sídli. "Ak je niečo, na čom nám naozaj záleží a na čom by malo záležať celému medzinárodnému spoločenstvu, tak je to záchrana životov. A WHO sa nenechá týmito výrokmi odradiť," dodal Tedros.