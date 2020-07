Greta naložila európskym politikom: Kritika kvôli riešeniu pandémie

Európski politici si stále nepriznávajú rozmer klimatickej krízy a ich dohoda o finančnej pomoci ekonomikám zasiahnutým pandémiou covidu-19 nie je z hľadiska riešenia klimatického problému dostatočná.

V reakcii na summit Európskej únie to v utorok povedala sedemnásťročná švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová. Európski politici sa dohodli, že štáty budú môcť od budúceho roka čerpať 750 miliárd eur (zhruba 20 biliónov korún) z fondu obnovy. "Stále popierajú fakty (o klimatických zmenách) a neberú ohľad na to, že v otázke klímy je situácia naliehavá. Klimatická kríza sa nerieši ako kríza. Kým to tak nebude, potrebné zmeny sa nestanú," vyhlásila Thunbergová v rozhovore s britským The Guardian .

Podľa dohody, ktorou skončil summit EÚ, má byť 30 percent schválených peňazí použitých na záležitosti týkajúce sa klímy, mnoho detailov k tomu ale summit neposkytol, píše The Guardian. S dohodou nie sú spokojní ani ďalšie aktivisti zo študentského hnutia na ochranu klímy.

Luisa Neubauerová, ktorá je tvárou nemeckých aktivistov, povedala, že mladí ľudia sú politiky čoraz viac sklamaní. "Žiadame ich, aby sa postarali o najzákladnejšie vec: o našu bezpečnosť, o bezpečnosť ľudí na celom svete, o zabezpečení našej budúcnosti. Je znepokojujúce, keď vidíte, že hoci požadujete také podstatné a zrejmé veci, politici je neberú do úvahy alebo ich nepovažujú za tak dôležité ako iné témy, "povedala Neubauerová.