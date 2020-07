Premiér Matovič má na krku problém: Kritika zo strany koalície! Po návrate z Bruselu bude čeliť odvolávaniu

Čakajú ho krušné časy. Zatiaľ čo premiér riešil možný zisk miliárd z Európskej únie, na domácej pôde sa zbierali hlasy za jeho odvolávanie. Opozícia na čele so Smerom a novovznikajúcim Hlasom požaduje odchod Igora Matoviča (47) z funkcie predsedu vlády. Problémom je odpísaná diplomovka a tiež „pôsobenie vo funkcii ako celok“.

Smer už má vyzbieraných takmer 30 podpisov na zvolanie schôdze v parlamente na odvolávanie premiéra. Oznámil to Robert Fico s tým, že tak budú mať spravené začiatkom tohto týždňa. Dôvodom podľa neho nie je v prvom rade jeho plagiát z vysokej školy, ale jeho pôsobenie vo funkcii, ktoré považujú za nezvládnuté. Podobne chce postupovať aj Hlas Petra Pellegriniho, ktorý dával čas Matovičovi na vyvodenie zodpovednosti.

Kritické hlasy voči premiérovi zaznievajú aj zo strany jeho koaličných partnerov. „Igor Matovič ma riadne naštval, je to hanba. Myslím si, že by mal voči sebe vyvodiť zodpovednosť,“ povedal poslanec Za ľudí Juraj Šeliga v relácii Na telo plus. Nevie ale, či je v hre odstúpenie z funkcie. „Ak povalím Matovičovu vládu, je možné, že tento pán sa vráti naspäť. Ja nebudem pomáhať Ficovi, aby sa vrátil späť,“ dodal Šeliga a ukazoval na fotku Fica. On sám očakáva vysvetlenie Matoviča po jeho návrate z Bruselu. Podľa poslanca Richarda Rašiho (Hlas) Matovič vyhral voľby volebným podvodom, pretože všetkým tvrdil, že zlodejov a klamárov odstráni z politiky. „Dnes sám priznal, že je zlodej,“ dodal.

Matovič bol počas víkendu na samite v Bruseli, kde sa rozhodovalo o miliardách pre Slovensko ako obnove po koronakríze. „Čisto zo slovenského pohľadu sa to zatiaľ rysuje tak, že sme vyboxovali všetko, čo sme vyboxovať chceli,“ hovoril o balíku záchrany z Európskej únie. Ku svojej diplomovke sa však plánuje vyjadriť až po príchode na Slovensko. V statuse počas minulého týždňa priznal, že je zlodej a oznámil, že odstúpiť plánuje až po tom, čo splní všetky sľuby voličom.