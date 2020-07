Igor Matovič bol privítaný ako nováčik na summite EÚ: Je tam aj tá ľudskosť, hovorí premiér

Júlový summit EÚ znamenal premiéru nielen pre predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča (OĽaNO), ale aj pre nového predsedu írskej vlády Micheála Martina. Matovič v sobotu v súvislosti so svojimi prvými skúsenosťami zo zasadnutia Európskej rady priznal, že "ľudských momentov" tam bolo viac.

"Pre mňa je to prvý summit. Nemám s čím porovnávať. Tak ako som očakával, je to rozumné spoločenstvo ľudí, kde sú tvrdé, ale férové vyjednávania a občas sa spolu aj zasmejeme," opísal atmosféru rokovaní.

Na otázku TASR, či sa mu ako nováčikovi summitov dostalo privítania, premiér odpovedal, že sa tak stalo nielen v jeho prípade, lebo prvýkrát je na summite aj nový írsky premiér Micheál Martin. Lídri EÚ okrem toho zagratulovali dánskej premiérke Mette Frederiksenovej, ktorá mala dva dni pred summitom svadbu, a nezabudli ani na narodeniny nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a portugalského premiéra Antónia Costu.

"Vzhľadom na to, že som mal už tie dva či tri tréningy cez videokonferenciu, som sa už s lídrami zžil a teraz bol aj osobný kontakt. Tak trochu som sa obával, že je to iné stretnúť sa osobne s ľuďmi, ktorí určujú osud EÚ, ale myslím si, že som to celkom zvládol," vysvetlil premiér.

Na summite sedí vedľa holandského premiéra Marka Rutteho a ako priznal, počas dvoch dní rokovaní si s viacerými premiérmi a premiérkami či prezidentmi vytvoril "zaujímavé vzťahy". Dodal, že možno po summite bude mať viac časového priestoru, aby porozprával o svojich prvých osobných skúsenostiach zo zasadnutia Európskej rady.

"Je tam aj tá ľudskosť, sú tam aj tvrdé vyjednávania, ale každý z nás si uvedomuje zodpovednosť, ktorú máme," poukázal na podstatu summitu, ktorého cieľom je nájsť kompromisnú dohodu o novom sedemročnom rozpočte EÚ a o pláne hospodárskej obnovy po koronakríze.

Matovič priznal, že počas summitu nehovoril s ostatnými lídrami o situácii na Slovensku ako takej, zároveň však skonštatoval, že nemá pocit, že by Slovensko bolo v Bruseli vnímané ako menejcenný partner. "Skôr mám pocit, že platí skutočnosť, že nezávisle od veľkosti členskej krajiny alebo od toho, či ide o čistých platcov či čistých príjemcov z rozpočtu EÚ, cítiť spolupatričnosť a solidaritu. Na tom je predsa EÚ založená," uviedol.