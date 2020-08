Celebrity spomínajú na prázdninové zážitky: Najlepšia dovolenka nášho detstva bola na Slovensku

Leto je v plnom prúde a mnohí dovolenkujeme na Slovensku.

O tom, že naša krajina ponúka nekonečné množstvo nádherných miest, ktoré stojí za to vidieť, nikto nepochybuje. Vedia to aj umelci, ktorí sa podelili o svoje top miesta, kam chodili prázdninovať ako deti a dodnes si na ne uchovávajú krásne spomienky.

Speváčka Marcella Molnárová (54)

Pri Váhu lepšie ako pri mori

Energická speváčka má pohyb v krvi a zdá sa, že aj rodičia ju k tomu viedli od malička. „Vždy som mala rada stanovačky a kedysi sa na ne vo veľkom chodilo. Zbalila sa gitara, ešusy na varenie, plynové bomby a variče, pár handier a šľapky. Toľko zábavy a trampských pesničiek pri táboráku... Len som sa bála, aby mi v stane do ucha čosi nevliezlo, alebo aby ma niečo nepoštípalo. Super partia, živánska, dobré pesničky a svet bol náš!“ rozplýva sa speváčka, ktorá prežila každoročne dovolenku pri povodí Váhu. „Je to prenádherná oblasť, s panenskou, romantickou prírodou. Popri celom povodí je množstvo krčmičiek, takže je možnosť sa aj posilniť. Váh bol kedysi čistý a dalo sa v ňom kúpať. Cítila som sa ako pri mori, bola tam perfektná rybačka. Otec nám poukazoval, kde vyviera Biely aj Čierny Váh... Hore na Považí bola zima, ale u nás, pri Šintave, kde sme bývali, bolo krásne teplúčko,“ spomína.

Čo treba navštíviť:

Termálne kúpalisko Vincov Les

V areáli sa nachádza termálny vrt, z ktorého vyteká termálna voda s teplotou 62 stupňov Celzia. V prevádzke je 5 bazénov. Okrem kúpania si tu môžete zahrať stolný tenis, futbal, volejbal či streetball. Pre deti sú k dispozícií hojdačky, šmykľavky, preliezky, pieskovisko a veľká skákacia trampolína. Vyskúšať si môžete aj lezenie na stene.

Ranč na Striebornom jazere

Iba 8 km od Šintavy čaká na vás westernové mestečko s výučbou jazdy na koňoch (treba sa vopred objednať). Na svoje si prídu aj vášniví rybári, pretože v areáli sa nachádza jazero s nasadenými rybami.

Múzeum holokaustu v Seredi

V priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi nájdete vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Hlboký dojem vo vás zanechá napríklad dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.

Spevák Otto Weiter (64)

Otvoriť galériu Pozdrav z Tatier: V slovenských veľhorách bol Otto prvý raz na školskom výlete. Zdroj: anc

Na Vysoké Tatry treba mať plán

Čarokrásne Vysoké Tatry lákali odjakživa turistov z celého sveta. Je to miesto, kam sa mnohí návštevníci opakovane radi vracajú. Aj známy spevák slovenských evergreenov nedá na majestátne štíty našich veľhôr dopustiť. Prvý raz ich navštívil ešte ako dieťa. „Boli sme na školskom výlete zo základnej školy v Brne. Bolo to neuveriteľné vzrušenie, že ideme na Slovensko do Tatier. Mal som vtedy iba 12 rokov a dodnes si pamätám tie zážitky z lanovky, ale aj to, ako som sa učil slovenčinu. To som ešte netušil, že na Slovensku neskôr prežijem 35 rokov a budem slovenský spevák. Život je už taký,“ konštatuje Otto, ktorý odporúča dovolenkovať v Tatrách dlhší čas. „Aj tak stihnete spoznať len veľmi málo z krás, ktoré ponúkajú. Pretože ak by ste chceli prejsť Tatry krížom-krážom, možno by na to nestačili ani roky. Takže si urobte plán, čo by ste chceli vidieť tento rok a budúci rok navštívite zas iné miesto. Mimochodom, Tatry sú nádherné v každom ročnom období, nielen v lete,“ myslí si.

Čo treba navštíviť:

Štrbské pleso

Určite si nájdite čas na prechádzku okolo najznámejšieho a najnavštevovanejšieho tatranského plesa. Vzhľadom na polohu jazera je hladina priemerne 155 dní v roku zamrznutá a pokrytá ľadom

Belianska jaskyňa

Jaskyňa patrí medzi najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku. Okrem bizarných skalných tvarov je známa bohatým výskytom kalcitovej sintrovej výplne.

Symbolický cintorín Popradské pleso

Cintorín je venovavaný pamiatke tých, ktorí zanechali svoje životy vo Vysokých Tatrách, alebo výnimočným Tatrancom, ktorí zahynuli vo svetových horách. Nájdete tu vyše 160 pamätných tabúľ a 50 ručne vyrezávaných farebných drevených krížov.