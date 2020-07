Slavín obklopilo lešenie: Rekonštrukcia po 60 rokoch odhaľuje tajomstvá!

Slavín ako ho nepoznáte! Mohutný pylón obklopilo lešenie, mesto totiž konečne po neuveriteľných 60 rokoch začne s jeho prvou veľkou obnovou.

Od roku 1960, keď bol postavený, sa na ňom, a najmä na jeho útrobách podpísal zub času. Dokonca aj suterén pamätníka sa prvýkrát dočká využitia. Nový Čas sa bol pozrieť na miesta pod pamätníkom, ktoré po rekonštrukcii bude môcť navštevovať aj verejnosť. Pozrite sa, aké tajomstvá ukrýval.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vojenský pamätník na Slavíne je najväčším vojnovým pamätníkom v strednej Európe. V týchto dňoch začalo mesto pripravovať pamiatku na rekonštrukciu. Pamätník už obklopuje lešenie, ktoré umožní reštaurátorom pracovať popri soche a pylóne tak, aby sa mohli dostať ku každému detailu tohto 50-metrového monumentu. Samotná rekonštrukcia bude pozostávať z troch etáp.

Práce len na prvej etape sú vyčístené na 575-tisíc eur. Ide v nej hlavne o prípravu projektovej dokumentácie, hydroizolačné a sanačné práce, obklady pylóna a reštaurátorskú obnovu sochy vojaka na vrchole pylóna. „Je poškodený ako vojak v prvej línii. Za tie roky dostal približne 20 miliónov úderov blesku!“ vysvetil Boris Šramko, riaditeľ mestskej organizácie Marianum, ktorá pamätník spravuje. Ako doplnil, tá malá špička, ktorú vidieť na úplnom vrchole, je vysoká viac ako meter a pol a iba práce na pylóne a reštaurovanie vojaka budú trvať približne 3 mesiace.

Práce na pamätníku budú prebiehať priebežne až do konca roku 2022. „V tomto období plánujeme odstrániť poruchy hlavnej vyhliadkovej terasy, zateká do podzemných častí pamätníka, opravia sa schodiská, ako aj všetky poškodenia v celom areáli Slavína,“ povedala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Ako dodala, nakoniec bude upravená zeleň vojnového cintorína a Pamätníka Slavín. Finančné prostriedky na obnovu pamätníka z 80 % poskytne Ministerstvo vnútra SR a zvyšných 20 % bude hradiť hlavné mesto, konkrétne mestská organizácia Marianum zo svojho rozpočtu. Na komplexnú obnovu pamätníka je vyčlenených 1,73 milióna eur.

Veľká výzva pre reštaurátorov

Suterén pamätníka, teraz sklad, ukrýva vzácny skvost, stropnú vitráž od architekta Dezidera Castiglioneho, ktorá čaká na reštaurovanie. „Zaujímavosťou je, že umelec si tajomsto výroby vzal do hrobu! Jej obnova tak bude veľkou výzvou pre reštaurátorov,“ prezradil Šramko. Tento slovenský architekt ako prvý na Slovensku skúšal sklobetónovú techniku. „V suteréne pod pamätníkom by malo vzniknúť malé komorné ,múzeum‘ 2. svetovej vojny,“ uviedol. Doteraz slúžil ako sklad pre správcu bratislavských pamiatok a tak sa tam nakopili sochy, sedačky, dvere, plyšový macko a iné zybytočnosti. Suterén má rozlohu 400 m², nebol však bežne prístupný verejnosti, to sa má v budúcnosti zmeniť.

Z histórie Slavína

- Kopec Slavín sa pôvodne nazýval Himmelsber. Pamätník bol slávnostne odhalený v roku 1960 pri príležitosti 15. výročia oslobodenia mesta. Vrcholovú sochu Víťazného vojaka vytvoril sochár Alexander Trizuljak.

Slavín v číslach