Nové fakty a nejasnosti ohľadom jeho narodenia: Kam zmizla hlava hrdinu Gabčíka?!

Bojovník proti nacistom, ktorý za svoje hrdinstvo zaplatil životom! Slovák Jozef Gabčík sa zaradil medzi najvýznamnejšie postavy protinacistického odboja. Atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, na ktorom sa podieľal, patrí medzi najväčšie hrdinské činy 2. svetovej vojny.

Kto bol Jozef Gabčík v skutočnosti? Kde sa narodil? Z akých pomerov pochádzal? Ako si naňho spomínali jeho rodáci? Vydali sme sa po stopách hrdinu a objavili fakty, o ktorých doteraz nevedeli ani historici.

Do histórie sa Jozef Gabčík zapísal ako hrdina, ktorý spolu s Jánom Kubišom spáchal v roku 1942 atentát na nemeckého ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, čo bol najvyšší zástupca nacistického vodcu Adolfa Hitlera na území Protektorátu Čechy a Morava. Pre túto akciu boli československí odbojári špeciálne vycvičení v Škótsku. V stredu 27. mája 1942 okolo 10.35 hod. zaútočili v pražskej Libni na auto, v ktorom sa viezol ríšsky protektor.

Gabčík s Kubišom vyčkávali na auto pri zastávke električiek. Keď sa objavilo v ostrej zákrute, Gabčík odhodil kabát a vytasil samopal s úmyslom strieľať. Zbraň však zlyhala. Vtedy zakročil jeho spolubojovník Kubiš a na Heydrichovo auto hodil odistenú bombu... Nacistický pohlavár zomrel 4. júna na následky zranení a otravu krvi. Gabčík a ďalší odbojári, ktorým išli po krku stovky príslušníkov SS a gestapa, našli smrť 18. júna v krypte pravoslávneho Chrámu Cyrila a Metoda, kde sa schovávali.

Odvtedy patrí Gabčík v našich končinách k najväčším hrdinom protinacistického odboja, ktorého odkaz sa neodhodlal pošliapať ani komunistický režim. Iba spomeňme, že v roku 1948 po ňom pomenovali mesto Gabčíkovo (okr. D. Streda), predtým Beš.

Dátum jeho narodenia nesedí

Výprava po stopách hrdinu nás doviedla najprv do obce Poluvsie, kde sa mal narodiť 8. apríla 1912 ako najmladšie zo štyroch detí manželov Ferdinanda a Márie Gabčíkovcov. Ale... „Pri bádaní po rodokmeni Gabčíkovcov sme zistili, že Jozef Gabčík sa narodil 7. apríla, nie 8., ako sa všade uvádza,“ hovorí miestny aktivista Miroslav Bellan, ktorý študoval farské záznamy v neďalekej obci Konská.

Faktom je, že dátum 8. apríl označuje deň, keď bol Jozef Gabčík pokrstený. Deň narodenia je v knihe krstov zapísaný v stĺpci označenom po latinsky ako nativitatis - narodenie, teda 7. apríl 1912, deň pred dátumom krstu. Tak ako sa uvádza chybný dátum jeho narodenia, nevedia sa historici zhodnúť ani na tom, či sa narodil v obci Poluvsie alebo v neďalekom Stránskom, kde rod Gabčíkovcov po stáročia žije.

Podľa spomienok dnes už nebohej Gabčíkovej sestry Františky prišiel na svet ešte v starom dome, rovnako ako jeho starší súrodenci Alexander, Františka a Michal. „O tom, kde rodina Jozefa Gabčíka vtedy žila, môžeme zatiaľ len polemizovať. Úradné zápisy však hovoria jasnou rečou. Všetky deti Ferdinanda Gabčíka a jeho manželky sa narodili v Poluvsí. Náhoda ani omyl to zrejme nebudú, keď je to úradne zaznamenané,“ vysvetľuje Bellan.

S otcom si nerozumel

Rodina teda z nejakých dôvodov nebývala v starorodičovskej usadlosti v Stránskom, ale na adrese v blízkosti železničného priecestia v dedine Poluvsie a svoj nový dom si postavila len o niekoľko sto metrov ďalej. Fakty uvedené v úradných záznamoch teda popierajú tvrdenia niektorých historikov, že sa Gabčík narodil v Stránskom. Otvoriť galériu Otec Ferdinand Gabčík Zdroj: getty images

Dom, ktorý dodnes stojí kúsok od železničnej staničky, začal stavať Jozefov otec Ferdinand po svojom návrate zo zámoria v roku 1911. Na chalupu i pôdu si zarobil ťažkou prácou v argentínskych baniach, kam sa za robotou vrátil aj krátko po presťahovaní sa do nového domu. Mária Gabčíková sa trápila so štyrmi malými deťmi dlhý čas sama. Medzitým deti rástli a začali chodiť do ľudovej školy v neďalekých Rajeckých Tepliciach.

Jozef bol už v detstve známy svojou dobrodružnou povahou. „Podobne ako ostatní chlapci liezol vo voľnom čase po bielych skalách medzi Poluvsím a Stránskym, hral futbal, chytal ryby a v zime lyžoval,“ povedala švagriná Mária, manželka najstaršieho brata Alexandra v rozhovore s českým historikom Jaroslavom Čvančarom. „S otcom si nerozumel. Bol neposlušný syn...“ spomínali susedia z obce, Vendelín a Karol Dobešovci.