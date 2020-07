Otto Weiter mal mať veľkolepú oslavu, dopadlo to inak: Zrušil Michala Davida aj Helenu Vondráčkovú!

Hoci mal na svoje narodeniny obrovské plány, nakoniec ich strávil sám.

Známy repeťák Otto Weiter (65), ktorý už dlhšiu dobu zvádza boj so svojím neposlušným srdiečkom, len včera oslávil 65. narodeniny. Šlágrový spevák na svoj veľký deň chystal výnimočnú párty, ktorú chcel obohatiť koncertom s tými najlepšími československými spevákmi a symfonickým orchestrom.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Jeho plán mu však stroskotal a nakoniec umelec, ktorému problematické srdce stále funguje len na 35 percent, zostal sám. Zbožňovaný Otto Weiter v stredu oslávil svoje už svoje 65. narodeniny. Tieto však neboli úplne podľa jeho predstáv. „Plánoval som veľkú oslavu, ktorá by sa niesla v znamení koncertu. Dokonca tam mal byť aj symfonický orchester,“ prezradil svoj úmysel Novému Času spevák, ktorý však narodeniny strávil doma.

„Pre koronavírus sme to museli všetko zrušiť. Mrzí ma to, lebo tam malo byť aj množstvo mojich kamarátov ako Michal David, Helena Vondráčková, Evka Máziková, Peter Stašák či Robo Kazík a podobne,“ dodal Otto. Ten však nestráca nádej a verí, že sa im čoskoro podarí v takomto zoskupení postaviť na pódium. „Chcel by som to zorganizovať teda inokedy, keď bude situácia priaznivejšia.“

V kruhu rodiny

I keď mal spevák narodeniny v stredu, nerobí mu problém oslavovať aj neskôr. „Spravíme si takú menšiu párty u nás na záhrade a v kruhu rodiny. Predpokladám, že ale až o nejaké dva týždne a cez víkend. Teraz sa nedalo, lebo veľa známych má povinnosti, sú v práci,“ povedal repeťák, ktorému takýto šetrný režim len pomôže.

Po tom, ako mal zápal srdcového svalu a v roku 2019 podstúpil aj vážnu operáciu, mu najhlavnejší orgán funguje len na 35 percent. Dokonca bol v minulosti na zozname čakateľov na transplantáciu srdca. Jeho zdravotný stav sa však zlepšil, ale aj napriek tomu sa musí šetriť. „Úžívam momentálne prášky, ktoré mi veľmi pomáhajú. Cítim sa tak fajn. Kontrolu mám však až za dva mesiace, tak uvidím, ako to dopadne,“ ukončil spevák.