Fitnesák Martin Šmahel je už celé mesiace bez práce: Strach o živobytie

Nemá to jednoduché. Známy fitnes tréner a moderátor Martin Šmahel (37) momentálne prežíva dvojaké obdobie.

Tak ako väčšinu Slovákov, aj jeho postihla pracovná kríza a pre koronavírus tiež prišiel o robotu, ktorej sa predtým s radosťou a láskou venoval. Teraz už dlhé mesiace trávi čas len doma a trápi sa obavami o svoju budúcnosť. Na starosti však aspoň na chvíľu zabúda pri dcérke Emke (1), ktorá síce nemala ľahký štart do života, no nabrala silu a s úsmevom na tvári objavuje svet.

Aktívny Šmahel strávil posledné mesiace len v domácej karanténe a bez práce. Pre koronavírus totiž prišiel o množstvo moderovačiek, ktoré sa nekonali, a jemu neostalo nič iné, len túto krízu prečkať. „Pandémia mi spôsobila škrt cez rozpočet, pretože mojou hlavnou pracovnou činnosťou, alebo teda príjem peňazí som si zabezpečoval hlavne moderovaním eventov a rôznych športových podujatí, “ prezradil pred pár týždňami v Rádiu Jemné.

Prísne opatrenia sa však už uvoľnili, no Kalisovej ex do ničoho ešte stále nepichol. Nedávno začal ľuďom ponúkať len online cvičebný program, ten je však na sedem dní úplne zdarma. Obavy o budúcnosť sú teda u zarytého vegána na mieste. Voľné chvíle bez práce mu však aspoň skrášľuje dcérka Emka, ktorá ho vždy privedie na lepšie myšlienky.

Tá ešte pred rokom bojovala o život, keď sa vypýtala na svet predčasne a vážila len 833 gramov. No dnes je z nej šťastné a zdravé dievčatko. „Pomaličky rastie, dobieha skoršie narodenie a robí nám aj sestričkám radosť,“ prezradil pre Nový Čas Martin, ktorý sa ako hrdý otec tiež pochválil dcérkou na svojom profile. „Trávime s ňou 80 - 90 percent času. Keďže väčšinu potrieb a práce vieme spraviť aj z domu,“ dodal Šmahel.