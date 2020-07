Moderátorka Krajčírová je vo vysokom štádiu tehotenstva pod prísnym dohľadom lekárov: Problémy s krvou!

Ide do finále, no po celý čas je pod prísnym dohľadom lekárov! Moderátorka Barbora Krajčírová (33) už o pár týždňov porodí druhé bábätko.

K prvorodenej dcérke Ami (9) tak pribudne braček alebo sestrička. Barbora si s manželom Ľubošom (33) pohlavie stále nechávajú pre seba. A hoci ide všetko podľa plánov, len málokto tušil, že moderátorka musí často navštevovať odborníkov. Má totiž problémy s krvou, kvôli ktorým sa bez liekov ani nepohne!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Krajčírová sa už bábätka nevie dočkať. Na príchod ratolesti má všetko pripravené, pretože pôrod sa blíži. Podľa našich informácií by moderátorka mala porodiť o pár týždňov. Sama však priznala, že nie všetko bolo počas mesiacov s tehotenským bruškom také ružové.

„Tehotenstvo každá žena prežíva individuálne, pre niekoho je to krása od prvého do posledného dňa, niekto leží pár mesiacov v nemocnici a niekto to má na striedačku, dobré či zlé... ja som mierne komplikovaný prípad,“ vysvetlila pre portál markíza.sk Krajčírová, ktorá nesmie zabudnúť na lieky, ktoré má vždy pri sebe.

„Mám zopár liekov v taške, bez ktorých sa počas tehotenstva nepohnem, takže som častejšie na kontrole, ale, našťastie, je zatiaľ všetko v poriadku, a preto sa teším z každého dňa či tehotenského týž­dňa, ktorý je za nami.“ Nový Čas sa obrátil na Krajčírovú s otázkou, prečo musí brať spomínané lieky. „Som pozorovaná, lebo prvé tehotenstvo bolo rizikové, takže toto druhé sme už pripravení. Som aj hematologický pacient, ale, našťastie, zatiaľ je naozaj všetko v poriadku vďaka skvelým doktorom,“ vysvetlila nám moderátorka, no viac to nechcela komentovať.

Rovnaký scenár

Krajčírovej problémom je vlastne krv. „Barbora má vrodený problém, aby bolo všetko v poriadku počas tehotenstva, musí brať denne lieky a injekcie. Už pri malej Ami mala toto isté. Musí si riediť krv, musí mať tieto problémy s krvou pod kontrolou. Nie je to niečo hrozné, ale je pod drobnohľadom lekárov,“ povedal zdroj blízky moderátorke, ktorá sa aj napriek týmto starostiam usmieva. Verí totiž, že príde šťastne do konca a už onedlho si privinie svoje klbko šťastia. Oporou je jej milujúci manžel Ľuboš Krajčír, ktorý na svoju lásku dáva neustále pozor.