Roman († 35) pred rokom prežil vážnu nehodu, dobehol ho však strašný osud: Krutá smrť!

Strašný osud! Rok po vážnej nehode sa utopil v rybníku.

Jednou z prvých obetí letnej sezóny pri vode je Roman († 35) z Jastrabej (okr. Žiar nad Hronom). Dvojnásobný otecko si bol zaplávať s kamarátom Pavlom v rybníku pri dedine Ihráč v časti Píla, no viac sa už z vody nevynoril. Jeho bezvládne telo našli o štyri hodiny trenčianski potápači.

Dlhoroční kamaráti Roman a Pavel sa rozhodli, že sa v horúci nedeľný deň pôjdu schladiť k neďalekému ihráčskemu rybníku. „Ja som sa vybral urobiť pár kolečiek, ako to mám vo zvyku. Roman ostal pri brehu,“ opisal posledné chvíle s kamarátom Pavel a potom pokračoval: „Keď som sa však otočil, už ho nebolo. Hľadal som ho najprv sám, no neúspešne. Prepáčte, ale viac o tom nedokážem hovoriť, je to príliš čerstvé,“ povedal nešťastný Pavel.

Podľa banskobystrickej policajnej hovorkyne Romana našli až vo večerných hodinách potápači z Trenčína, ktorí jeho bezvládne telo vytiahli na breh. „Privolaný lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie inou osobou a nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu,“ uviedla hovorkyňa polície Mária Faltániová. V dedinke Jastrabá sú zo smrti otca dvoch malých synčekov šokovaní. Hovoria, že aj keď s družkou spolu nežili, deti si pravidelne brával a mal ich veľmi rád.

Dedinčania na to, čo sa odohralo, nedokážu nájsť slová. „Bol to dobrý chlap, len mal smolu. Pred rokom mal vážnu nehodu, takmer prišiel o život, keď do neho narazil opitý kamionista. Vtedy to prežil, ale mal zdravotné problémy. Napokon, akoby si ho smrť predsa len našla a utopil sa,“ prezradil Romanov smutný osud bývalý kolega. Polícia začala v tomto prípade trestné stíhanie pre usmrtenie.