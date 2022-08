Love story so zlým koncom: Laura vyhrala v lotérii, Kirkovo šťastie však netrvalo dlho!

Vybabrala s ním! Brit Kirk Stevens (39) nechal bývať u seba svoju partnerku Lauru Hoyle (40) s tým, že nemusí prispievať na nájom. Stačilo mu, ak bude týždenne kupovať žreby v lotérii. V nej napokon vlani vyhrali 4,2 milióna eur. Po vyše roku ho však odkopla a peniaze si nechala.

Šťastie je krásna vec! Najmä, ak sa na vás usmeje, no jeho trvanie nie je neobmedzené. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil aj Kirk z britského mesta Nottingham.

Spolu so svojou partnerkou mali veľkolepé plány. Ešte začiatkom tohto roka si chceli otvoriť biznis na lov duchov. V lete mali ísť podľa Hoyle do Disneylandu v Paríži, no ako teraz tvrdí Kirk, nič z toho nebude.

Laura mu totiž dala kopačky. Aby toho nebolo málo, kúpila si nový dom a výhru si tiež nechala iba pre seba. Tá sa vždy vypláca jednotlivcovi, ktorý žreb podal.

Keďže víťazný tiket patril Laure, prináležia jej teda aj peniaze. „Všetko zobrala. Dokonca chce aj naše dva psy,“ uviedol nešťastný Stevens pre denník The Sun. Ponaučenie do budúcna - čo nie je napísané čierne na bielom, neplatí.